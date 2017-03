Pokolenia - nowe zachwycające fotografie Ivette Ivens

Twórczość Ivette Ivens Czytelnicy SwiatObrazu.pl poznali już wcześniej - dzięki pięknej serii hipnotyzujących fotografii „Boginie karmiące piersią”. Teraz mamy przyjemność przedstawić jej najnowszy cykl zdjęć: "Pokolenia". Nowy projekt przedstawia autentyczną więź rodziców i dzieci autorki. "Teraz, gdy mieszkam na innym kontynencie niż moi rodzice, widzimy się tylko raz w roku. Rodzice są starsi i za każdym razem, gdy ich widzę, nie mogę przestać myśleć o tym: czy będę miała szczęście, aby zobaczyć ich ponownie w przyszłym roku?" - mówi Ivens.

Aby zachować szczęśliwe wspomnienia, Ivette wykorzystała swoje imponujące umiejętności fotograficzne, które pozwoliły jej stworzyć piękny rodzinny reportaż. "Zawsze znajduję piękno w zdjęciach, które są szczere - gdy spojrzysz na nie po dziesięciu czy dwudziestu latach, niezależnie od tego, jak się zmieniłeś, czy gdzie życie cię zabrało, możesz przeżyć tę chwilę i poczuć dokładnie to, co czułeś wtedy. Dzieci i ich dziadkowie są idealnym obiektem dla fotografii rodzinnych, ponieważ nie zwracają uwagi na to, że biegam wokół nich z aparatem, który pozwala mi uchwycić te prawdziwe chwile" - dodaje fotografka.