Polacy na festiwalu La Quatrieme Image w Paryżu

Podczas tegorocznej edycji festiwalu La Quatrieme Image w Paryżu, szczególne miejsce zajmuje polska fotografia współczesna i jej twórcy: Andrzej Dragan, Aneta Grzeszykowska, Adam Lach, Agnieszka Rayss,Monika Redzisz & Monika Bereżecka i Natalia Wiernik. Oprócz gości honorowych zostaną zaprezentowane również prace Karola Pałki, który został jednym z czterech zwycięzców konkursu Young Talents 2017. Nagrodzony został jego cykl "Czerwony pokój" – fotografie dokumentują wybrane obiekty, będące pozostałościami po komunistycznym reżimie, który lata temu przetoczył się przez Europę.



Zdjęcia przedstawiają między innymi wnętrze Hotelu Polana, zamkniętego, rządowego ośrodka wypoczynkowego, należącego kiedyś do Komunistycznej Partii Czechosłowacji i Hutę im. Lenina, słynne dzieło Socrealizmu, w którym wizyty składali m.in Nikita Chruszczow i Fidel Castro.

