Polska w obiektywie Michała Szlagi

"Zaczęło się kiedy podjąłem pierwsze zawodowe zlecenia, co się wiązało z częstymi podróżami. Doskwierało mi, że w czasie drogi widzę rożne ciekawe sytuacje i ich nie fotografuję, ponieważ cały sprzęt mam w bagażniku i zanim bym go przygotował, to ten moment by przeminął. Zwróciłem się w stronę małego aparatu, "mydełka" mieszczącego się w dłoni" - mówi fotograf.

Wystawa Polska jest efektem przeszło 15 lat pracy fotografa Michała Szlagi. To tysiące zdjęć, które składają się na swoisty pamiętnik z podróży podejmowanych przez fotografa przez tytułową krainę – Polskę. Michał Szlaga mieszka w Gdańsku, lecz niemal nieustannie jest w drodze. Tego wymaga od niego jego zawód. Logistykę podróży opanował do perfekcji: poznał na pamięć menu w warsach PKP, wie gdzie i o jakiej porze stoją "tirówki", wie jak się ułożyć w pekaesie, żeby choć na chwilę odespać nieprzespaną noc.