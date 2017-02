Portret artysty - Nicole Kidman w obiektywie ukraińskiej fotografki

Yelena Yemchuk jest autorką sesji zatytułowanej "Portret artysty", opublikowanej w magazynie "The Edit". Przed obiektywem ukraińskiej fotografki stanęła aktorka Nicole Kidman. "Wykonując zlecenie komercyjne, bardzo często musisz iść na kompromis z własną kreatywnością. Jednak podczas tej sesji nie czułam się, jakbym była w pracy. Nikt nie stał nade mną, mówiąc: a tu nie widzimy całej spódnicy, a tu brakuje butów itp. To było moje osobiste spotkanie ze znakomitą aktorką" – mówi Yemchuk.







Yelena Yemchuk (Jelena Jemczuk) to profesjonalna fotografka, malarka i reżyserka. Urodziła się w Kijowie, na Ukrainie, ale jej rodzina przeniosła się do Nowego Jorku, gdy Yelena miała 11 lat. Przez długi czas współpracowała z zespołem Smashing Pumpkins, projektując im okładki, wykonując zdjęcia, które potem trafiały do prasy.