Portret miasta

Mike Meyers fotografuje swoje miasto – Chicago. Stworzył galerię pięknych zdjęć, ukazując oblicza "Wietrznego miasta" z różnych perspektyw, dając nam tym samym znakomity dowód na to, że oryginalne kadry możemy wykonać w każdym miejscu i o każdej porze roku. Fotografie Meyersa nie tylko cieszą się zainteresowaniem internetowej publiczności, ale również są często kupowane w postaci papierowych odbitek.

Oprócz tych wszystkich efektów — które mogą wystąpić w całym kadrze lub wpłynąć tylko na część obrazu — mgła sprawia również, że wszystko jest jaśniejsze. To zaskakujące, ale w czasie mgły do fotografowania nocnych scen stosuję krótsze czasy naświetlania.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem