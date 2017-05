Portret na plaży o zachodzie słońca - Jan Welters fotografuje Romee Strijd

Portret na plaży o zachodzie słońca to bardzo popularny rodzaj zdjęć. W okresie letnim masowo zapełnia galerie internetowe i media społecznościowe. Ten pomysł na zdjęcie to dla niektórych obowiązkowy kadr podczas wakacji, przez innych omijany jest szerokim łukiem, jako nachalnie romantyczny i wyświechtany. Jednak dobrze wykonany potrafi zachwycić. I takie z pewnością są fotografie z sesji zdjęciowej, która miała miejsce na wybrzeżach Holandii, wykonane przez Jana Weltersa.

Nawet o zachodzie słońca oświetlenie naturalne może okazać się być zbyt intensywne i kontrastowe, aby zdjęcia portretowe odznaczały się prawidłową ekspozycją. Dlatego też dobrze jest zaopatrzyć się w kilka akcesoriów ułatwiających wykonywanie zdjęć tego typu. Najważniejszym z nich (i często w zupełności wystarczającym) jest ekran odbijający światło, czyli blenda. Wystarczająca jest blenda prostokątna o wymiarach 120×90 cm, która po zwinięciu ma postać płaskiego, okrągłego pakunku o średnicy 45 cm. Ważne, aby blenda miała co najmniej dwie warstwy odblaskowe – srebrną i złotą. Ta druga przydaje się szczególnie do fotografowania ludzi o ciemnej karnacji skóry, a także gdy słońce zakryte jest cienką warstwą chmur, a my chcemy uzyskać ciepłą tonację zdjęcia, typową dla romantycznych kadrów o zachodzie słońca.