Portrety uratowanych dzikich zwierząt w albumie z okazji 10-lecia kariery fotograficznej Martina Stranki

Martin Stranka, twórca niezwykłych fotografii zawieszonych pomiędzy snem a jawą, w wieku 32 lat obchodzi jubileusz z okazji 10-lecia kariery fotograficznej. W ostatnich latach fotograf zdobył ponad 50 nagród w międzynarodowych konkursach. Jego prace prezentowane były na ponad stu wystawach na całym świecie, m.in. w Nowym Jorku, Tokio, Mediolanie, Londynie, Pradze, Hongkongu, Kijowie. Zdjęcia Martina Stranki wystawiane były obok prac Andy'ego Warhola, Annie Leibovitz, Banksy’ego, Damiena Hirsta, Helmuta Newtona, Alberta Watsona i Roxanne Lowit.

"Moja wielka miłość do natury była inspiracją do stworzenia kolekcjonerskiego albumu ze zbiorem fotografii konceptualnych z uratowanymi dzikimi zwierzętami. Podziwiam ludzi, którzy poświęcają swój czas na ratowanie bezdomnych, zranionych zwierząt, to jedni z najlepszych ludzi na świecie! Pracując od 10 lat jako niezależny fotograf, spotkałem na swojej drodze wiele osób, które ratowały zwierzęta. I za każdym razem to spotkanie było magiczną chwilą, podczas której dostrzegałem ich niezwykłą determinację i zaangażowanie w sprawę. Poznałem ratownika, który ocalił młodą samicę sarny, której matka zginęła z rąk myśliwych. Dbał o nią i dał jej schronienie wśród innych uratowanych zwierząt.