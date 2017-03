Poznaj swój aparat i Lampa błyskowa w praktyce w niższej cenie przez 48h

Kolejny raz połączyliśmy dwa niezwykle popularne produkty e-kurs "Poznaj swój aparat" oraz szkolenie internetowe"Lampa błyskowa w praktyce" w jeden i przygotowaliśmy specjalną cenę w ramach okazji tygodnia.



Sprzęt nie czyni fotografa – i ta prawda pozostaje niezmienna. Jednak nawet potencjalnie znakomity fotograf nie poradzi sobie nie znając podstawowych zasad działania aparatu, którego używa. Jednocześnie lepsza znajomość własnego sprzętu zawsze pomaga w uzyskaniu dokładnie takich zdjęć, na jakich nam zależy.

Nowoczesny aparat fotograficzny z wymienną optyką - zarówno lustrzanka cyfrowa jak i bezlusterkowiec – kryje w sobie wiele tajemnic czekających na odkrycie, a instrukcja obsługi aparatu nie zawsze to ułatwia. Dotyczy to zarówno sprzętu zaawansowanego jak i prostych, nieco tańszych modeli kierowanych do początkujących fotografów.

Natomiast dzięki szkoleniu "Lampa błyskowa w praktyce" będziesz miał okazję nauczyć się właściwie dobierać rodzaje i kolory światła oraz jego odległość i pozycję wobec fotografowanych obiektów. Dowiesz się jaki wpływ na zdjęcie ma rozmiar źródła i kierunek światła.

Uczestnicy otrzymują:

6 lekcji dostępnych do pobrania on-line (e-booki w formacie pdf)

testy sprawdzające i systematyzujące wiedzę

e-book "Kompendium wiedzy o fotografii ulicznej" Filipa Springera

45 minut szkolenia "Lampa błyskowa w praktyce" w postaci pliku ".mp4"

Po zakończeniu e-kursu Uczestnicy otrzymują:

Certyfikat ukończenia e-kursu i płytę CD zawierającą materiały

Szczegółowy program e-kursu

Lekcja 1 Lustrzanki i bezlusterkowce: ważna i nie jedyna część wyposażenia fotografa

Zalety i wady lustrzanek oraz bezlusterkowców, a także podstawowe cechy odróżniające te dwa typy aparatów

Rola optyki w zestawie DLSR lub bezlusterkowym

Budowa aparatów z wymienną optyką i zasady ich działania

Lekcja 2

Głębia ostrości – podstawy zagadnienia

Ręczne i automatyczne ustawianie ostrości i tryby pracy autofokusu.

Główne tryby pracy zaawansowanego aparatu fotograficznego – sterowanie ekspozycją

Pomiar światła – zasada działania i rodzaje mechanizmów określania właściwej ekspozycji zdjęć

Balansowanie bieli automatyczne i manualne

Ćwiczenie umiejętności

Lekcja 3

Tryby pracy migawki i jej zdalne wyzwalanie

Fotografowanie zdalne – ważne i niedoceniane funkcje

Lampa błyskowa, lampy zewnętrzne, zdalne sterowanie błyskiem i czas synchronizacji

Ćwiczenie umiejętności

Lekcja 4

Profile obrazu i programy tematyczne – czym się różnią?

Tryby zapisu zdjęć – JPEG, TIFF, RAW

Stabilizacja obrazu w matrycy i obiektywie – zastosowanie, zalety i ograniczenia

Histogram i pokazywanie obszarów prześwietlonych

Ćwiczenie umiejętności

Lekcja 5

Wpływ elementów sterujących ekspozycją na wygląd zdjęć

Banki ustawień jako sposób personalizacji aparatu

Tryb Live View – jego zalety i ograniczenia; wizjer cyfrowy kontra wizjer optyczny

Ćwiczenie umiejętności

Lekcja 6

Filmowanie aparatem – dlaczego cieszy się aż tak dużą popularnością i na co pozwala?

Tryby artystyczne i inne nietypowe narzędzia fotograficzne - czy używać i kiedy?

Akumulatory, battery packi i pionowe uchwyty (gripy)

Komunikacja bezprzewodowa - możliwości i korzyści

Czyszczenie i pielęgnacja sprzętu

DODATEK: Podział najpopularniejszych rodzajów obiektywów ze względu na ich zastosowanie

Ćwiczenie umiejętności

Program szkolenia internetowego

1. Lampa błyskowa do wszystkiego, czyli 5 najważniejszych cech i parametrów, które musi posiadać.

2. Bardzo ważne akcesoria.

3. Jak i po co odbijać światło.

4. Metody uzyskania światła miękkiego lub twardego.

5. Sposoby wykorzystania lampy przy fotografowaniu:

ludzi,

wnętrz,

zbliżeń.

6. Siedem sprawdzonych planów i schematów zdjęciowych: