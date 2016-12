Prawdziwe oblicze aktorów na podwójnych portretach Andrew H. Walkera

Ogromna popularność plotkarskich gazet i serwisów internetowych wynika przede wszystkim z naszej nieokiełznanej ciekawości. Chcemy wiedzieć, jacy są naprawdę nasi ulubieni aktorzy czy muzycy. Mając to na uwadze, fotograf Andrew H. Walker postanowił spróbować uchwycić prawdziwy charakter przedstawicieli grupy największych aktorów naszych czasów.

Fotografie zostały zrobione na Festiwalu Filmowym w Toronto, a jedynym rekwizytem, który towarzyszył aktorom był drewniany stół. Każde zdjęcie składa się z dwóch ujęć - jedno przedstawia aktora pozującego do portretu, a na drugim fotograf starał się uchwycić ten moment, gdy aktor czy aktorka przestawali grać. Zadaniem dla widza ma pozostać odgadnięcie, które z ujęć pokazuje prywatną osobowość portretowanej osoby.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem