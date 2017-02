Prawdziwy mistrz usuwania tła ze zdjęć

Szparowanie (pojęcie wywodzi się z branży poligraficznej), czyli całkowite usuwanie tła fotografowanego przedmiotu bądź osoby – czy to w celu podłożenia nowego tła, czy też precyzyjnego zespolenia zdjęcia z dokumentem, którego część ono stanowi to jedna z najtrudniejszych i najbardziej żmudnych czynności wykonywanych w cyfrowej ciemni. Umiejętność tę do perfekcji opanował Max Asabin z Rosji.

Max Asabin nie tylko pozbywa się tła ze zdjęć, posługuje się również mieszaniem warstw między sobą, dodawaniem cieni i świateł, zmianą kolorystyki tworząc nowe, realistyczne obrazy cyfrowe. Z łatwością przenosi bohaterów zdjęć w dowolnie wybraną scenerię.