Prawdziwy portret mężczyzny, Marc Hom fotografuje króla Artura

Fotograf Marc Hom jest autorem pierwszej sesji portretowej odtwórcy głównej roli w filmie: "Król Artur: Legenda miecza", Charliego Hunnama. Film Guya Ritchiego, który światową premierę będzie miał w maju br. (polską w czerwcu), opowiada historię młodego Artura, który zdobywa miecz Excalibur i wiedzę na temat swojego królewskiego pochodzenia. A następnie przyłącza się do rebelii, by pokonać tyrana, który zamordował jego rodziców. Z wykorzystaniem filmowych rekwizytów powstały rewelacyjne zdjęcia.

"Nie można zrobić dobrego portretu, jeśli nie potrafisz wzbudzić zaufania u swojego modela. Jeśli nie pojawi się nić porozumienia, szacunek dla siebie nawzajem, to sesja będzie wyłącznie waleniem głową w ścianę" – mówi Marc Hom.

