Prawie godziny film zza kulis powstania kalendarza Pirelli 2017

Tak wielu fotografów marzy o zrobieniu zdjęć dla kalendarza Pirelli, ale tak niewielu może to zrobić... Niemiecki fotograf Peter Lindbergh, będący autorem zdjęć do edycji Kalendarza Pirelli 2017 robi je już po raz trzeci. Z pewnością precedens ten ma swoje uzasadnienie, które możecie odnaleźć w prawie godzinnym filmie zza kulis powstania zdjęć.



"W czasach, w których kobiety w mediach i wszędzie indziej są prezentowane jako ambasadorki doskonałości i młodości pomyślałem, że ważne jest, aby przypomnieć wszystkim, że istnieje również inny rodzaj piękna, bardziej realny i prawdziwy, nie zmanipulowany przez komercję czy jakieś inne interesy. Piękno, które mówi o indywidualności, o odwadze bycia sobą i twojej własnej wrażliwości…" - mówi Lindbergh, który wybrał tytuł "Emocjonalny" aby podkreślić, że ideą stojącą za jego zdjęciami było "stworzenie kalendarza nie wokół idealnego ciała, lecz wrażliwości i emocji, rozebranie aż do samej duszy modelek, które w ten sposób stają się bardziej nagie niż wówczas, gdy są rozebrane" - dodaje fotograf.

"Moim celem było przedstawić kobiety w inny sposób i zrobiłem to przez wybór aktorek, które odegrały ważną rolę w moim życiu, starając się zbliżyć do nich na ile to tylko możliwe, by zrobić zdjęcia. Jako artysta czuję, że jestem odpowiedzialny za uwolnienie kobiety od idei wiecznej młodości i doskonałości. Ideał doskonałego piękna, promowany przez społeczeństwo jest po prostu niemożliwy do osiągnięcia" – tłumaczy fotograf.

W filmie można uruchomić polskie napisy.