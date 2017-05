Premier One - ultraszybkie karty pamięci zgodne z klasą prędkości V90

ADATA zaprezentowała pierwsze w swojej ofercie nośniki zgodne z klasą prędkości V90, która oznacza zdolność do nieprzerwanego utrzymania prędkości zapisu video na poziomie 90 MB/s i płynnego nagrywania w rozdzielczościach 4K oraz 8K.

Nowe karty z serii Premier ONE są zgodne ze standardem UHS-II U3 Class 10 i zostały wyposażone w nowoczesną pamięć 3D MLC NAND. Wersja SDXC osiąga prędkość do 290 MB/s podczas odczytu i do 260 MB/s podczas zapisu danych. Model w rozmiarze microSDXC osiąga odpowiednio 275 i 155 MB/s. Karty będą dostępne w trzech wersjach pojemnościowych ­­– 64, 128 i 256 GB.