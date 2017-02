Próbuj fotografować z biodra podczas wykonywania zdjęć na ulicy

Niekiedy fotografom dokumentującym życie ulicy zdarza się wykonywać zdjęcia bez patrzenia w wizjer. Dzieje się tak głównie wówczas, gdy korzystają oni z aparatów wyposażonych w optykę oferującą szerokie pole widzenia i z dużą dozą prawdopodobieństwa są w stanie określić, co znajdzie się na zdjęciu. Jest to metoda pozwalająca uzyskać bardzo ciekawe i w dużym stopniu zaskakujące kadry.

Problemem w takiej sytuacji może okazać się ustawienie ostrości. Jednym ze sposobów radzenia sobie podczas wykonywania tego typu ujęć jest technika polegająca na ustawianiu ostrości na hiperfokalną i wykonywaniu zdjęć z dystansu, który zapewnia pełną ostrość wszystkich interesujących nas elementów. W połączeniu z silnym przymknięciem przysłony i odpowiednio krótkim czasem naświetlania gwarantuje to uzyskanie ostrych zdjęć.

