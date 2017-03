Profesjonalne produkty Sony z dodatkowymi możliwościami produkcji w standardzie HDR

Wobec obserwowanego wzrostu popytu na materiały HDR we wszystkich sektorach produkcji firma Sony rozszerza możliwości HDR wielu swoich produktów profesjonalnych. Dzięki opracowaniu nowych wersji oprogramowania użytkownicy systemów kamerowych do transmisji na żywo, serwerów, monitorów i kamkorderów będą mogli realizować transmisje na żywo w jakości HD HDR oraz korzystać z organizacji pracy Instant HDR.

Technologia HDR (High Dynamic Range — duży zakres dynamiki) nadaje obrazowi filmowemu jeszcze bardziej realistyczny wygląd i zapewnia widzom o wiele bardziej zniewalające wrażenia. Stacje telewizyjne, podmioty obsługujące transmisje na żywo i twórcy materiałów do Internetu mają indywidualne wymagania dotyczące produkcji HDR, a rozszerzenie przez firmę Sony możliwości w tej dziedzinie przynosi im kolejne korzyści.

Transmisje na żywo w standardzie HD HDR

Firma Sony oferuje już pełną gamę systemów 4K HDR do produkcji filmów, seriali telewizyjnych oraz transmisji na żywo. Opracowany przez nią system organizacji pracy "SR Live for HDR" umożliwia efektywną, równoczesną produkcję w standardach 4K HDR i HD SDR.

W lipcu 2016 r. Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU) wydał rekomendację ITU-R BT.2100-0 dotyczącą telewizji HDR. Standard ten przedstawia dwie możliwości produkcji obrazu telewizyjnego HDR — Perceptual Quantization (PQ) oraz Hybrid Log-Gamma (HLG) — i otwiera drzwi do upowszechnienia się telewizji HDR.

Niezależnie od tego nie brakuje klientów zainteresowanych produkcją telewizyjną HDR w rozdzielczości HD. Dotyczy to zwłaszcza podmiotów, które nie mają możliwości szybkiego przejścia od standardu HD do 4K Ultra HD.

Wychodząc naprzeciw temu zapotrzebowaniu, Sony dostarcza obecnie nadawcom z różnych segmentów rozwiązanie obsługujące obraz HD HDR:

Organ​izacja pracy

System "SR Live for HDR" może obsługiwać równoczesną produkcję w standardach HD HDR i HD SDR w taki sam sposób jak przy produkcji 4K HDR. W systemie organizacji pracy "SR Live for HDR" wyjściowy sygnał z kamery jest przekształcany na format [S-Log3, BT.2020, HD HDR], a następnie wykorzystywany jako format pośredni w procesach produkcyjnych.

Do przekształcenia wyprodukowanego obrazu na odpowiedni format transmisyjny HDR, taki jak znormalizowany HLG lub PQ, potrzebny jest moduł konwertera HDR Sony HDRC-4000. Wykorzystane w nim firmowe algorytmy, w tym funkcja AIR (Artistic Intent Rendering) Matching, wiernie oddają jakość obrazu i kolorystykę utrwaloną z użyciem krzywej S-Log3, niezależnie od wybranego formatu transmisji.

Środowisko produkcyjne "SR Live for HDR" może obejmować wiele rodzajów tematów, urządzeń, formatów i dostawców. System daje możliwość dostarczenia materiału o bardzo wysokiej jakości, ponieważ obraz jest produkowany z użyciem krzywej S-Log3 i przekształcany na żądany format służący do dystrybucji bądź emisji.

Pozyskiwanie

Krzywą S-Log3 i przestrzeń BT.2020 wymagane w systemie "SR Live for HDR", będą obsługiwały następujące systemy kamerowe, a po aktualizacji wewnętrznego oprogramowania staną się zgodne z HD HDR:

System kamerowy HDC-4800

System kamerowy HDC-4300

System kamerowy HDC-P43

W przypadku systemu HDC-2500 możliwość równoczesnej reprodukcji sygnałów 4K i HD HDR zapewnia karta procesora 4K HDR HKCU-2040.

Rejestracja i powtórki

Serwer do produkcji na żywo w jakości 4K PWS-4500 obsługuje materiały HD S-Log3, HD HLG i 4K/HD PQ po uaktualnieniu oprogramowania do wersji 2.3.

Podgląd

Monitor studyjny OLED HD BVM-E171 będzie obsługiwał materiały HDR po dodaniu nowej licencji HDR BVML-HE171. Licencja ta daje użytkownikom możliwość wdrożenia standardu HDR stosownie do potrzeb produkcji i przeznaczonego na nią budżetu. Monitory Sony BVM-X300 i PVM-X550 są już przygotowane do obsługi materiałów HDR w dowolnej rozdzielczości, do 4K włącznie. Dzięki wprowadzeniu obsługi materiałów HDR przez monitor BVM-E171 możliwości podglądu obrazu HD HDR zyskają nowi użytkownicy — między innymi w wozach transmisyjnych, gdzie ilość miejsca jest ograniczona.

Reklama



System organizacji pracy "Instant HDR"

Rosnące zapotrzebowanie na materiały HDR sprawia, że internetowe platformy z filmami oraz podmioty zajmujące się profesjonalną produkcją materiałów wideo dla firm oraz obsługą wydarzeń zwracają większą uwagę na wartość dodaną, jaką daje HDR. Muszą oni szybko dostarczyć materiał, nie pogarszając jego jakości i nie osłabiając ekspresji obrazu. Wychodząc naprzeciw tej potrzebie, firma Sony oferuje teraz możliwości HDR w prostych kamkorderach kompaktowych XDCAM: PXW-FS5 i PXW-Z150. Oba te modele umożliwiają zapis w trybie HLG [1]. Pozwala to na łatwe wykorzystanie nagrań w systemach opartych na plikach i uzyskanie obrazu w jakości HDR. Ten prosty system organizacji pracy daje możliwość filmowania, edycji i oglądania materiału HDR w formacie HLG, bez potrzeby dodatkowego korygowania kolorystyki.