Promocja na lampy Profoto OCF

K-Consult Sp z o.o. wyłączny dystrybutor marki Profoto w Polsce, informuje o promocyjnej ofercie na lampy OCF. Kupując dowolny zestaw lamp B1 lub B2, otrzymasz za darmo radiowy kontroler Air lub AirTTL (do wyboru Canon, Nikon, Sony) o wartości 1750 zł.

Pilot AirTTL umożliwia fotografowanie z pełną obsługą zaawansowanego systemu pomiaru światła, pracę w trybie HSS oraz zarządzanie sposobem pracy pojedynczych lamp lub całych grup. AirTTL może pracować na ośmiu kanałach komunikacji i obsługiwać do 3 grup lamp. Zasięg pracy w trybie TTL wynosi do 100m, a w trybie namulanym do 300m.