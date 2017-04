Prywatna chmura dla fotografa od Asustor

Asustor przekonuje, że centralnie przechowywany, udostępniany, zarządzany i zabezpieczony fotograficzny dorobek, to przyszłość dla wszystkich fanów fotografii cyfrowej. Wygodne i bezpieczne rozwiązania jakim są dyski sieciowe wraz z funkcjonalnym oprogramowaniem ułatwią życie, zarówno profesjonalnym fotografom, jak i amatorom. Entuzjaści posiadający dostęp do coraz lepszego sprzętu fotograficznego muszą być gotowi do przechowywania tysięcy fotografii w wysokiej rozdzielczości. Rozrastająca się baza zdjęć przybiera niekiedy niebotycznych rozmiarów, liczonych w gigabajtach.

