Przelot Międzynarodowej Stacji Kosmicznej utrwalony na tle Księżyca przez astronoma-amatora

4 lutego 2017 r. astronom-amator Thierry Legault sfilmował aparatem Sony α7s przelot Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (MSK) na tle Księżyca będącego w pierwszej kwadrze. Legault nagrał to wydarzenie z okolic Rouen — miasta na południu Francji, z którego pochodzi obecny mieszkaniec MSK, francuski astronauta Thomas Pesquet.

Materiał wideo ma imponującą rozdzielczość. Wyraźnie widać na nim wielkie kratery oraz okazałe łańcuchy górskie na Księżycu, które zazwyczaj mogą podziwiać tylko mieszkańcy MSK. Oglądając film w zwolnionym tempie, można dokładnie wskazać główne moduły stacji oraz jej wielkie panele słoneczne. To niezwykłe, zważywszy na fakt, że porusza się ona z prędkością blisko 28 000 km/h!

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem