Przenośne lądowiska FlatHat dla pilotów dronów

ExpoImaging, twórca nowej marki FlatHat, poinformował dziś o dostępności dwóch nowych przenośnych lądowisk oraz kompatybilnych z nimi zestawów oświetleniowych.

Nowe, oczekujące na patent, przenośne lądowisko FlatHat (80 cm) wykonane zostało z wytrzymałego materiału oraz elastycznej stali sprężynowej. Ważące zaledwie 500 g lądowisko o średnicy 80 cm można złożyć do zaledwie 1/3 wielkości jego pełnych rozmiarów. Lądowisko wyposażone jest również w wygodny pokrowiec, który bez trudu zmieści się w plecaku lub torbie na laptopa.

"Nasze pierwsze produkty FlatHat to przenośne lądowiska dla dronów, które pomagają chronić wrażliwe na uszkodzenia kamery i sensory przed kurzem i innymi zanieczyszczeniami. Odważne wzory lądowisk pomagają w zdobywaniu doświadczenia i rozwijaniu umiejętności pilotażu, stwarzając dobrze widoczny obszar do startu i lądowania" – kontynuuje Erik.

"ExpoImaging przez lata z powodzeniem rozwijał się w branży fotograficznej. Wiemy, że piloci dronów podobnie jak fotografowie cenią dobrej jakości sprzęt, dlatego też stworzyliśmy markę FlatHat Labs. Naszym celem jest wyjście naprzeciw oczekiwaniom entuzjastów i osób zajmujących się fotografowaniem i filmowaniem z użyciem dronów oraz wprowadzenie na rynek nowych produktów skierowanych właśnie do nich" – komentuje Erik Sowder, CEO w firmie ExpoImaging.

