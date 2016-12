PureNight – filtr astrofotograficzny dla systemów Cokin i Lee

Wszyscy mający jakiekolwiek doświadczenia z astrofotografią wiedzą dobrze, jak kłopotliwe dla wykonującego zdjęcia nocnego nieba jest zjawisko szumu świetlnego. Z myślą o tym problemie astrofotograf Ian Norman opracował specjalny filtr o nazwie PureNight, który ma skutecznie eliminować najbardziej rozpowszechniony typ tego rodzaju zakłóceń, czyli światło emitowane przez uliczne lampy sodowe.

Czym jest zanieczyszczenie świetlne lub szum świetlny (ang. light pollution)? To blask bijący od skupisk ludzkich roznoszący się na wiele kilometrów od źródła. Odbijając się od atmosfery spowija nocne niebo barwną poświatą i tłumi docierające do nas światło gwiazd. To właśnie to zjawisko sprawia, że dojrzenie blasku wielu gwiazd w dużym mieście jest obecnie niemal niemożliwe. Miłośnicy astrofotografii muszą radzić sobie z tym problemem wyszukując specjalne, odosobnione miejsca na plenery zdjęciowe – co jednak nie zawsze jest możliwe.