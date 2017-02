Push the sky away Piotra Zbierskiego

10 lutego 2017 roku w galerii FOTO-GEN Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu otwarta zostanie wystawa Piotra Zbierskiego pod tytułem Push the sky away. Jest to tryptyk, na który składają się trzy odrębne projekty, budujące fotograficzne studium opowiadające o źródłach ludzkiej natury, mistycyzmie i uniwersalnych kodach kulturowych. Wystawa będzie promować wydanie polskiej edycji książki pod tym samym tytułem. Oprócz blisko stu pięćdziesięciu fotografii Piotra Zbierskiego książka zawiera również zainspirowany fotografiami artysty wiersz napisany przez Patti Smith.

Push the sky away to tryptyk zamknięty w formie książki i wystawy, obejmujący najnowszy projekt Piotra Zbierskiego – Stones were lost from the base oraz jego wcześniejsze cykle – Dream of white elephants i Love has to be reinvented. Nad całością autor pracował dziewięć lat. W twórczości Zbierskiego poszczególne cykle zazębiają się, będąc w istocie okresami pracy artysty.