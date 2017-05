QNAP TVS-882ST3 - 8 zatokowy NAS z Thunderbolt 3 i USB 3.1 typu C i typu A dla fotografów i twórców wideo

QNAP Systems wprowadził do oferty nowy model NAS-a – TVS-882ST3, czyli ośmiozatokowy (obsługujący dyski 2,5”) Thunderbolt 3 NAS. W urządzeniu zastosowano energooszczędne, czterordzeniowe procesory Intel 14nm Core i7/i5 szóstej generacji (wspierające sprzętowo szyfrowanie AES-NI), dwa porty Thunderbolt 3, dwa porty sieciowe 10GbE 10GBASE-T, złącza USB 3.1 10Gbps Type-C/Type-A oraz wyjście HDMI 4K – wszystko to czyni nowy model nowatorskim rozwiązaniem Thunderbolt/NAS/iSCSI SAN.

QNAP Systems zaprezentował również platformę DJ2 Live - dostępne wyłącznie dla QNAP rozwiązanie do przesyłania na żywo transmisji audio/wideo. Działa ono w oparciu o prywatną chmurę, obsługuje format 4K i pozwala na zapisywanie wszystkich materiałów wideo na QNAP NAS. Rozwiązanie to oferuje również integrację wideo i bogaty zestaw narzędzi i efektów produkcyjnych z XSplit, a także transmisję do zewnętrznych usług wideo, takich jak np. YouTube oraz Facebook.

QNAP TVS-882ST3 to serwer NAS, pozwalający na usprawnienie współpracy pomiędzy użytkownikami korzystającymi z komputerów Mac i Windows wyposażonych w Thunderbolt 3. Jest on również platformą do konfiguracji all-flash – dla użytkowników wymagających najwyższej wydajności.