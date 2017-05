Quadralite Stroboss 36 - lampa błyskowa dla bezlusterkowców

Quadralite Stroboss 36 to mała i lekka lampa błyskowa o liczbie przewodniej 36, dedykowana do aparatów bezlusterkowych oraz kompaktowych. Waży 200 g (bez baterii, dyfuzora i podstawki) a po zamontowaniu na aparat i skierowaniu głowicy do przodu ma jedynie 95 mm wysokości. Pomimo tak niewielkich rozmiarów jej głowica błyskowa obraca się w zakresie 270º w płaszczyźnie poziomej oraz 97º w pionowej. Pozwala to na dużą swobodę w odbijaniu światła błyskowego od sufitu i ścian niezależnie od zorientowania aparatu na zdjęcia w kadrze portretowym i poziomym.

Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

Ważną cechą Quadralite Stroboss 36 jest obecność nadajnika systemu Navigator X, dzięki czemu może służyć jako sterownik (Master) dla innych lamp Quadralite takich jak: Pulse Pro X, Atlas 600 i 600 TTL, Reporter 360 TTL, Stroboss 60, a także Stroboss 36. Jest też możliwe przełączenie do trybu Slave, w którym można sterować nią zdalnie z poziomu nadajnika Navigator X oraz lamp Stroboss 60 i 36.