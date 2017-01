Red Bull Mistrz Obiektywu - ruszyły zapisy na warsztaty, które poprowadzą legendy sportowej fotografii

Ruszyły zapisy do niezwykłych warsztatów fotograficznych, które poprowadzą legendy sportowej fotografii – Samo Vidic i Marcin Kin. Aby wziąć udział należy się zgłosić poprzez Instagram (do 22 stycznia), odpowiednio tagując swoje konkursowe zdjęcia. 15 autorów najlepszych fotografii spróbuje swoich sił pod okiem Vidica i Kina, 4 lutego podczas zawodów snowboardowych Oscyp w Białce Tatrzańskiej.

Prowadzący warsztaty to doświadczeni i doceniani w branży fotografowie sportowi. Pochodzący ze Słowenii Samo Vidic rozpoczął swoją przygodę z fotografią w wieku 17 lat, a mając 23 lata pracował już jako profesjonalny fotograf. Jest Explorerem marki Canon, a od 2005 roku związany jest z Red Bullem. Samo podróżuje po wszystkich kontynentach i robi zdjęcia najlepszym sportowcom na świecie.

