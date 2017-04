Rejestrując produkty Lexar przedłużysz gwarancję i weźmiesz udział w akcjach specjalnych

W ramach Programu Rejestracji Produktu, użytkownicy przede wszystkim mogą bezpłatnie wydłużyć gwarancję - w przypadku kart pamięci serii Professional dożywotnio, w przypadku pozostałych produktów o 1 rok. Każdy zarejestrowany i zweryfikowany produkt otrzymuje certyfikat oryginalności, który dostarczany jest użytkownikowi. W przypadku awarii zaś i reklamacji, naprawa bądź wymiana odbywa się na terenie Polski, co znacznie przyspiesza moment, w którym otrzymujemy sprawny produkt z powrotem. Uczestnictwo w Programie wiąże się także z możliwością brania udziału w akcjach specjalnych, konkursach czy promocjach – planowane jest m.in. losowanie numerów seryjnych zarejestrowanych produktów i nagradzanie ich użytkowników nagrodami.



