Relfie - nowe fotograficzne słowo

W 2014 roku "The Oxford Dictionaries" uhonorował Selfie tytułem słowa roku. Teraz nadchodzi nowa moda, a wraz z nią nowe słowo: Relfie. Oznacza ono wspólne selfie bliskich sobie ludzi.

Selfie to pewnego rodzaju autoportret. Jednak naszym zdaniem klasyczne autoportrety od selfie odróżnia: przemyślany pomysł na ujęcie, dobra kompozycja, ukazanie swojej osobowości. Techniki wykonywania autoportretów mogą stanowić lekcję fotografii dla entuzjastów selfie. Dlatego też, mając na uwadze naszą rolę edukacyjną przypominamy garść porad dotyczących portretów grupowych, które będzie można wykorzystać, tworząc "Relfie".

