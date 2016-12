Relonch – aparat fotograficzny jako usługa abonamentowa

Nasycony w maksymalnym stopniu rynek fotograficzny wciąż poszukuje nowych rozwiązań pozwalających zaistnieć mniejszym, nieznanym producentom. jednym z ciekawszych pomysłów, jakie mieliśmy okazję widzieć w ostatnim czasie jest bez wątpienia Relonch. Aparat, w którym aparat jest tylko jednym z kilku elementów usługi. Czy ma szansę się przyjąć? Nie wiemy, choć jesteśmy nastawieni raczej sceptycznie. Ale na pewno jest to coś, o czym warto wiedzieć.

Aparat cyfrowy formatu APS-C z którym – poza pstrykaniem zdjęć – nie można zrobić praktycznie nic. Nie ma tu wyświetlacza LCD, nie ma lampy błyskowej, nie ma przycisków innych niż spust migawki... Nie ma nawet karty SD. Jest tylko korpus opakowany w intrygujący skórzany futerał, obiektyw stałoogniskowy oraz (jeśli wierzyć doniesieniom prasowym) matryca formatu APS-C. A, no i jest jeszcze abonament: 99 dolarów miesięcznie. Czy brzmi już wystarczająco absurdalnie?

