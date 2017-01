reVision – dobrze zapowiadająca się porównywarka zdjęć

Oferta darmowych internetowych narzędzi do edycji i analizy zdjęć powiększyła się o kolejną pozycję, tym razem polskiej produkcji. Serwis reVision to póki co prosta porównywarka zdjęć, choć jej autor już teraz potwierdza prowadzenie prac mających na celu rozbudowę jej funkcjonalności. Warto mieć ten projekt na oku, ponieważ możliwe, że już wkrótce stanie się on stałym elementem funkcjonalnym Waszych stron i galerii.

Tego typu narzędzie zapewne widzieliście już niejednokrotnie na różnego rodzaju stronach WWW, a także w programach edycyjnych. Umożliwia ono porównanie ze sobą dwóch zdjęć lub obrazów poprzez nałożenie ich na siebie i dodanie suwaka umożliwiającego odsłonięcie w większym stopniu jednego lub drugiego zdjęcia. Jeżeli również i wy chcieliście mieć dostęp do czegoś podobnego, to mamy dobrą wiadomość: dzięki pracy naszego rodzimego pasjonata Łukasza Oślizły macie to, czego wam brakowało. Narzędzie to nosi nazwę reVision.