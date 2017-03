Rewelacyjne zdjęcia ze schematami oświetlenia - kopalnia wiedzy na stronie Broncolor

Profesjonalny sprzęt oświetleniowy do fotografii i wideo Broncolor ma niezachwianą reputację. Produkty firmy używane są przez niektórych z najlepszych fotografów na świecie i to właśnie oni podzielili się kulisami powstania prawie stu zdjęć. Na stronie Broncolor znajduje się galeria fotografii, wraz ze szczegółowym schematem oświetlenia, parametrami technicznymi i krótkim opisem. To prawdziwa kopalnia wiedzy i inspiracji nie tylko dla pracujących na co dzień w studio fotografów.

Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

Zachęcam wszystkich do zobaczenia galerii i podjecie próby wykonania niektórych z prezentowanych ujęć. Takie ćwiczenie to rewelacyjna metoda nie tylko pozwalająca opanować technikę, ale inspirujące doświadczenie w drodze do odnalezienia własnego, niepowtarzalnego stylu.