Richard Burbridge fotografuje aniołki Victoria's Secret

Aniołki Victoria's Secret stanęły przed obiektywem londyńskiego fotografa Richarda Burbridge’a, aby zaprezentować kolekcję wiosna/lato 2017 w magazynie „10”. Richard Burbridge jest jednym z najbardziej rozchwytywanych współczesnych fotografów, potrafi rewelacyjnie odnaleźć się zarówno fotografując modę, martwą naturę, czy wykonując portrety czołowych postaci kultury, sztuki, literatury i rozrywki. Łatwiej wymienić liczące się tytuły magazynów czy luksusowe marki dla których nie fotografował niż te, które współpracowały z Richardem Burbridgem.

Fotograf sam o sobie mówi, że na co dzień jest bardzo nieśmiały i małomówny. Jednak gdy staje za aparatem całkowicie się zmienia, stając się duszą towarzystwa. Na planie zdjęciowym nie koncentruje się wyłącznie na modelach. "To praca zespołowa, tak samo ważne jest nawiązanie porozumienia z technikiem od światła, fryzjerem jak i modelką. Uwielbiam eksperymentować z włosami i makijażem - zmieniać oblicze. To dość dziwne, bo na tym rynku jestem już dość długo, a na każdej sesji bardzo ekscytują mnie transformacje moich modeli" – mówi Richard Burbridge.