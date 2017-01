Ricoh Theta SC można wylicytować na aukcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Ricoh Polska piąty rok z rzędu weźmie udział w Finale WOŚP. Firma jest wieloletnim partnerem technologicznym Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – dostarcza jej urządzenia do druku oraz projektory i tablice interaktywne. W tym roku na urządzeniach Ricoh powstanie m.in. 120 tysięcy identyfikatorów, którymi posługują się wolontariusze WOŚP. Ricoh Polska wspiera Fundację nie tylko w zakresie sprzętu, obsługi serwisowej i rozwiązań technologicznych, ale również poprzez inne inicjatywy własne. Podczas tegorocznego Finału będzie można wylicytować wyjątkowy aparat Ricoh Theta SC, który umożliwia robienie zdjęć i nagrywanie filmów w 360° w rozdzielczości Full HD.

Jedyny egzemplarz tego urządzenia wyprodukowany z charakterystycznym serduszkiem WOŚP będzie do zdobycia na jednej z aukcji Allegro - http://aukcje.wosp.org.pl

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem