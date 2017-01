Rotolight ANOVA PRO - lampa z ciągłym światłem LED oraz błyskiem typu HSS o regulowanej temperaturze barwowej

Firma Rotolight ogłosiła wprowadzenie do oferty profesjonalnych sklepów fotograficznych w Polsce rozwiązań Rotolight, z najnowszą lampą ANOVA PRO. Lampa Anova PRO emituje o 43% jaśniejsze światło niż jej poprzednicy, oferując przy tym kilka unikalnych funkcji, które pozwalają na oszczędność czasu i pieniędzy, umożliwiając jednocześnie bardziej kreatywną pracę. Lampa błyskowa typu High Speed Sync Flash (HSS) doskonale sprawdza się w tradycyjnej fotografii. Anova PRO to pierwsza na rynku lampa LED o regulowanej temperaturze barwowej, emitująca światło ciągłe oferująca taką funkcję.

W trybie lampy błyskowej, Anova PRO jest w stanie wyemitować 150% maksymalnej mocy światła ciągłego w przedziale 3150K-6300K bez starty czasu na ponowne załadowanie. To ogromna zaleta w porównaniu ze standardowym światłem błyskowym. Dzięki bezstratnemu, ponownemu ładowaniu dystans pomiędzy źródłem światła ciągłego, a błyskiem zmniejsza się, umożliwiając wykorzystanie zalet obu rodzajów światła.

