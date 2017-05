Rozpacz małpy z nieprzytomnym dzieckiem w ramionach - fotograf uchwycił wyjątkowy obraz emocji u zwierząt

Avinash Lodhi, 31-letni fotograf z Jabalphur w Indiach, podczas jednego z plenerów fotograficznych spostrzegł nadchodzącą grupę małp. Postanowił zaczekać i poobserwować ich działania. „Chciałem wykonać kilka ujęć, mimo, że straciłem już dobre światło. Moment, gdy małpa chwyciła nieprzytomne młode zupełnie mnie zaskoczył, nie wiedziałem co się dzieje, gdy robiłem zdjęcie” – mówi fotograf.

"To zdjęcie jest bardzo bliskie mojemu sercu, ponieważ przez całą karierę fotograficzną nigdy nie widziałem czegoś takiego. Trzeba zaznaczyć, że często trudno jest określić, co zwierzęta robią na zdjęciach - a ta małpa może wcale nie płakać, ale wydawać dźwięk z innego powodu" – dodaje Avinash Lodhi.

