Rozpoczęła się przedsprzedaż Pentaxa KP

Ricoh rozpoczyna przedsprzedaż aparatu Pentax KP. W trakcie przedsprzedaży aparat będzie dostępny w sklepach partnerskich w zestawie z plecakiem Pentax za złotówkę.

Model KP posiada kompaktowe i smukłe body, dzięki czemu aparat jest poręczny, a fotograf staje się bardziej mobilny. Na korpusie nowego Pentaxa KP znajdziemy trzy pokrętła funkcyjne w tym jedno umieszczone pionowo na przedniej części body. Dzięki 67 wbudowanym uszczelkom aparat jest odporny na pył, zachlapania oraz mróz do -10 °C.

Pentax KP jest wyposażony w matrycę nowej generacji APS-C CMOS z rozdzielczością ponad 24 efektywnych megapikseli. Pozbawiona filtra AA matryca zapewnia ostre i dokładne odwzorowanie obrazu, a w połączeniu z procesorem PRIME IV umożliwia wykorzystanie w pełni rozdzielczości efektywnych megapikseli. Pentax KP pozwala na wykonywanie zdjęć w czułości aż do ISO 819200.

