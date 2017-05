Ruszył nabór do Holy-Art TIFF Open

Wystartował nabór zgłoszeń do Holy-Art TIFF Open+, który już po raz drugi odbywa się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Fotografii TIFF Festival we Wrocławiu. Termin zgłoszeń upływa 21 maja 2017 o godz. 23:59. Holy-Art TIFF Open+ to otwarta sekcja Festiwalu dedykowana młodym twórcom. Jak zawsze poszukujemy nieszablonowego, autorskiego spojrzenia, świeżych i oryginalnych pomysłów na projekty fotograficzne. W tegorocznym Holy-Art TIFF Open+ rozszerzamy formułę i we współpracy z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych “ę” proponujemy rozbudowany program tutorski, który poprowadzą Agnieszka Pajączkowska i Krzysztof Pacholak.

