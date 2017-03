Ruszył nabór na bezpłatne warsztaty w ramach "Kreatywnych w Fotografii"

Kreatywni w Fotografii IV to cykl bezpłatny warsztatów i spacerów fotograficznych zakończonych wystawą podsumowującą. IV edycja projektu została poszerzona o plener fotograficzny i konkurs, którego zwycięskie prace znajdą się na pocztówkach poświęconych Lublinowi. Spotkania w ramach projektu przeznaczone są dla różnych grup wiekowych (dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów) i prowadzone będą w różnych częściach Lublina. SwiatObrazu.pl objął warsztaty patronatem medialnym.

Fotografia otworkowa – warsztat składający się z dwóch spotkań. Podczas pierwszego spotkania dowiemy się w jaki sposób działa aparat otworkowy i jak go stworzyć, każdy z uczestników będzie miał również okazję przygotować własny aparat z pudełek czy też puszek. Podczas drugiego spotkania przygotowane aparaty otworkowe zostaną wyposażone w papier fotograficzny a następnie uczestnicy będą mieli okazję zrobić nimi zdjęcie oraz wywołać je w pomieszczeniu zaaranżowanym na ciemnię fotograficzną.

"Poprzez to działanie chcemy rozwijać wśród uczestników nowe pasje, poszerzać ich wiedzę na temat fotografii, pokazywać jak przy zastosowaniu odpowiednich ustawień aparatu uzyskiwać ciekawe efekty na zdjęciach.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem