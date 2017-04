Rzadkie spojrzenie na wnętrze saudyjskiego więzienia dla dżihadystów - zdjęcia Davida Degnera

Fotograf David Degner otrzymał rzadką możliwość sfotografowania wnętrz saudyjskiego więzienia dla dżihadystów. Znakomity reportaż z pewnością zaskoczy widzów. Któż by się bowiem spodziewał królewskich sypialni, minibarków, siłowni, krytego basenu - w więzieniu dla podejrzanych terrorystów. Jednak 1000 osób oskarżonych o takie zbrodnie cieszy się raczej wygodnym życiem, które obejmuje nawet wizyty małżeńskie w ośrodku resocjalizacyjnym, prezentującym niezwykłe podejście do prowadzenia wojny z terroryzmem.

Jest to jeden z pięciu obiektów przeciwdziałających terroryzmowi, w których przebywa w sumie około 5000 więźniów. Wielu z nich prowadziło dżihad za granicą, było odpowiedzialnych za ataki na rząd lub po prostu wpadło w złe towarzystwo.

