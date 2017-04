Rzeczywistość kontra marzenia z dzieciństwa na przejmującej serii zdjęć

Każdy z nas jako dziecko wybierał zawody. Strażacy, policjanci, piłkarze, weterynarze, baletnice, piosenkarki - te profesje dalej wiodą prym wśród przedszkolaków, planujących swoje ścieżki kariery. Jak często te plany i marzenia znajdują odzwierciedlenie w rzeczywistości? Jak praca, wykonywana w dorosłym życiu ma się do dziecięcych marzeń? Sprawdził to z aparatem ręku, na ulicach Bombaju, student fotografii - Deeksha Rathore.

Rathore stworzył projekt zatytułowany "Dreamcatcher", na który składa się 12 dyptyków ukazujących kontrast pomiędzy prawdziwym życiem, a marzeniami z dzieciństwa. Deeksha Rathore swoich modeli znalazł na bombajskich ulicach, pytając o to, kim chcieli być, gdy byli dziećmi.

