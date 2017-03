Samsung Galaxy S8 i Galaxy S8+ z ekranem Infinity i procesorem 10 nm

Firma Samsung wprowadza na rynek swoje najnowsze smartfony: Galaxy S8 i Galaxy S8+. Oba urządzenia zostały wyposażone w dwa aparaty: przedni o rozdzielczości 8 MP i ogniskowej f/1.7 z inteligentnym autofokusem, a także tylny – z matrycą 12 MP f/1.7 Dual Pixel. Oba aparaty zapewniają doskonałą jakość fotografii nawet przy słabym oświetleniu i pozwalają na precyzyjne przybliżanie czy zwiększanie ostrości. Mają również usprawnione przetwarzanie obrazów.

Przy konstrukcji aparatów wykorzystano pierwszy w branży procesor wykonany w technologii 10 nm, który odpowiada za wysoką moc obliczeniową smartfonów. Telefony obsługują także gigabitową łączność LTE i Wi-Fi, co pozwala na szybsze pobieranie plików z sieci niezależnie od ich rozmiarów, w tempie do 1 Gbps.

