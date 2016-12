SC660H i SV620H - odświeżone zewnętrzne dyski SSD od ADATA

Nowe modele zostały wyposażone w kości pamięci 3D NAND oraz interfejsy USB 3.1. Efektem jest wyższa pojemność, większa wydajność i niezawodność. ADATA sukcesywnie wprowadza technologię 3D NAND do produktów w swojej ofercie. Po wewnętrznym napędzie SU800, zewnętrznym i odpornym SD700, firma prezentuje klasyczne dyski przenośne z nowymi układami pamięci – modele SC660H oraz SV620H.

ADATA SC660H to dysk z obudową wykonaną z piaskowanego aluminium o tytanowym kolorze. Matowe wykończenie skutecznie maskuje drobne zarysowania. Dysk ma wymiary 120 x 76 x 9,6 mm i waży 73 g. Natomiast obudowa modelu SV620H została wykonana z chropowatego tworzywa sztucznego, które zapewnia odporność na zabrudzenia i odciski palców. Krawędzie o wysokości 0,75 mm zapobiegają powstawaniu rys na froncie. Dysk waży 76 g i ma wymiary 115 x 78 x 11,5 mm. O pracy urządzenia, tak jak w przypadku pierwszego modelu, informuje niebieska dioda LED.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem