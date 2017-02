Nowy obiektyw Sigma 135 mm f/1.8 DG HSM ART doskonale sprawdzi się w fotografii portretowej oraz reporterskiej. Wysoka ostrość obrazu już od przysłony F1.8 pozwala na pracę nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. Obiektyw zaprojektowano z myślą o możliwości wykorzystania pełnego potencjału matryc o wysokich rozdzielczościach. Użytkownicy 50-milionowych sensorów będą mogli stworzyć doskonały zestaw fotograficzny.

W najnowszym modelu Sigma 135 mm f/1.8 DG HSM ART zastosowano 9-listkową przysłonę kołową, gwarantującą przyjemne dla oka rozmycie nieostrych obszarów zdjęcia, nie tylko przy niskich wartościach przysłony. Do budowy obiektywu wykorzystano 13 soczewek, ułożonych w 10 grupach. Za likwidację aberracji barwnych odpowiadają soczewki wykonane ze specjalnych szkieł niskodyspersyjnych SLD i FLD.

