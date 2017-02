Sigma 14 mm f/1.8 DG HSM – pierwszy na świecie tak jasny obiektyw ultraszerokokątny dla formatu 35 mm

Wśród najnowszych obiektywów zaprezentowanych niedawno przez znanego producenta optyki jeden zwraca szczególną uwagę: Sigma 14 mm f/1.8 DG HSM, reklamowana jako pierwszy i jedyny obiektyw o tak szerokim polu widzenia i jasności f/1.8. Niezależnie od tego, czy to prawdziwe stwierdzenie (a jeśli nawet, to jak długo nim pozostanie), trzeba przyznać, że w obecnej ofercie dla aparatów małoobrazkowych i APS-C jest to pozycja wyjątkowa.

Podobnie jak model 135 mm f/1.8 DG HSM ART, Sigma 14 mm f/1.8 DG HSM należy do najnowszych konstrukcji z najbardziej zaawansowanej linii szkieł tego producenta noszących oznaczenie ART – choć, co ciekawe, nie zawarto tego w nazwie, mimo że na tubusie obiektywu znajduje się charakterystyczny piktogram z literą A. Obiektyw ten charakteryzuje się ogniskową 14 mm, polem obrazowym kryjącym klatkę formatu 35 mm oraz rekordową w swojej klasie jasnością f/1.8. Jak można się domyślać, jest to raczej duża konstrukcja: 95 mm średnicy, 126 mm długości i 1,17 kg wagi.