Sigma sd Quattro H – znamy cenę i datę premiery

Po długim, bo prawie rocznym oczekiwaniu Sigma ogłosiła cenę detaliczną oraz datę wprowadzenia do sprzedaży drugiego korpusu bezlusterkowego z rodziny sd Quattro. Model H odznacza się bardzo podobnymi parametrami, co zaprezentowany jednocześnie, ale dostępny w sprzedaży już od kilku miesięcy model podstawowy, choć wyróżnia go bardzo istotny szczegół konstrukcyjny: zamiast matrycy formatu APS-C, ma on znacznie większy sensor nieco już zapomnianego formatu APS-H.

Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

Cena tego arcyciekawego aparatu wyznaczona została na 1200 dolarów w Stanach Zjednoczonych, a datę premiery handlowej ustalono na styczeń 2017 roku. Podano również cenę w Wielkiej Brytanii: tam aparat będzie można kupić za 1500 funtów.