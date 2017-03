Sklepowe koty Nowego Jorku - wydawniczy hit

Album fotograficzny "Sklepowe koty Nowego Jorku" ("Shop Cats of New York") z tekstami Tamar Arslanian, wielkiej miłośniczki kotów i blogerki, oraz znakomitymi fotografiami Andrew Marttily, zawiera historie ponad czterdziestu kotów żyjących w sklepach i punktach usługowych Nowego Jorku. Wydanie albumu z listopada 2016 roku rozeszło się w pierwszych dwóch tygodniach sprzedaży.

"Sklepowe koty Nowego Jorku" to nie tylko wspaniały zbiór opowiadań i fotografii, ale także triumf albumów fotograficznych, których w dobie cyfryzacji i internetu na rynku jest coraz mniej. To również pozycja, którą każdy miłośnik kotów powinien mieć na swojej półce.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem