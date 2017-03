Skomponuj własny fotograficzny e-kurs - wybierz tylko te lekcje, które są Ci potrzebne

Kiedy uważnie przyjrzysz się twórczości najlepszych fotografów, zauważysz, że każdy z nich wybrał sobie tematykę, której poświecił się bez reszty. Takie podejście wymaga czasu i pracy nad własnymi umiejętnościami. Jeśli lubisz wstawać o świcie, pomyśl o krajobrazie, jeśli jesteś otwarty i lubisz ludzi, będziesz mierzył się zapewne z portretem lub fotoreportażem. Cierpliwych wynagrodzą znakomite kadry wielu gatunków zwierząt.



Teraz możesz sam skomponować własny, fotograficzny e-kurs, który pozwoli Ci realizować Twoje pomysły. Wybierz dowolnych 10 spośród ponad 90 lekcji naszych e-kursów.



E-kursy w prosty, zrozumiały i wyczerpujący sposób przedstawiają kolejne aspekty współczesnej fotografii cyfrowej. To praktyczna wiedza - od pierwszych kroków w świecie fotografii cyfrowej po wiedzę specjalistyczną z zakresu obróbki formatu RAW, obrazów HDR, fotografii aktu, czy fotografii produktowej. W e-kursach wzięły już udział ponad cztery tysiące osób.



10 wybranych lekcji dostępnych jest w cenie jedynie 147 zł (w tym 23% VAT)

Po zaksięgowaniu wpłaty dostaniesz dostęp do panelu, z którego będziesz mógł pobrać wybrane lekcje, praktyczne ćwiczenia oraz uzyskać dostęp do testów, a po zakończeniu własnego e-kursu odebrać specjalny certyfikat.

Lekcja - Zanim zrobisz zdjęcie

Początek fotografii.

Jak działa aparat analogowy.

Zasada działania aparatów cyfrowych.

Rodzaje aparatów cyfrowych i różnice pomiędzy nimi.

Typy obiektywów i różnice pomiędzy nimi.

Obiektywy - opis podstawowych parametrów, jak czytać oznaczenia obiektywów.

Najczęściej występujące tryby pracy aparatów - zastosowanie poszczególnych trybów.

Formaty zapisu plików i różnice pomiędzy nimi.

Jak najlepiej skonfigurować aparat cyfrowy.

Zawodowi fotografowie o sprzęcie.

Ćwiczenia do wykonania.

Lekcja - Prawdziwe znaczenie światła w fotografii

Rodzaje światła oraz sprawdzone sposoby ich wykorzystania w fotografii.

Światło zastane, jego nadmierna ilość lub brak - schematy postępowania.

Światło błyskowe, kiedy i jak warto korzystać?

Oświetlenie z przodu, z tyłu, z boku, z góry - praktyczne przykłady zastosowania.

Zawodowi fotografowie o roli światła.

Ćwiczenia do wykonania.

Lekcja Ekspozycja

Pojęcie ekspozycji.

Elementy składające się na ekspozycję (przysłona, czas, ISO) oraz wpływ ich wartości na końcowy efekt.

Sprawdzone ustawienia (portret, krajobraz, ruch).

Korekta ekspozycji - kiedy i jak.

Zawodowi fotografowie o ekspozycji.

Ćwiczenia do wykonania.

Lekcja Kolory na zdjęciach, czyli kontrast i nasycenie

Nasycenie – co to jest.

Nasycenie kolorów fotografowanej sceny.

Związek pomiędzy czułością ISO, a nasyceniem.

Kontrola nasycenia podczas obróbki cyfrowej.

Kontrast.

Kontrast ogólny.

Kontrast lokalny.

Czarno-białe czy kolorowe?

Zawodowi fotografowie o kolorach.

Ćwiczenia do wykonania.

Lekcja Twórcze wykorzystanie balansu bieli

Balans bieli i jego wpływ na fotografię.

10 sytuacji, w których należy zmienić temperaturę barwową światła.

Wykorzystanie balansu bieli jako filtra ocieplającego fotografowaną scenę.

Wykorzystanie balansu bieli jako filtra ochładzającego fotografowaną scenę.

Zawodowi fotografowie o balansie bieli.

Ćwiczenia do wykonania.

Lekcja Ostre zdjęcia

Słabe światło.

Zbliżenia.

Obiekty w ruchu.

Fotograf (aparat) w ruchu.

Zawodowi fotografowie o technice wykonywania ostrych zdjęć.

Ćwiczenia do wykonania.

Lekcja Kompozycja

Klasyczne reguły kompozycji.

Kompozycja w praktyce:

- od czego zacząć,

- odległość od obiektu,

- krawędzie kadru,

- plany na zdjęciu

Osiąganie siły wyrazu zdjęcia.

Zawodowi fotografowie o kompozycji.

Ćwiczenia do wykonania.

Lekcja Perspektywa

Związek pomiędzy perspektywą, a głębią zdjęcia.

Poszukiwania własnej niepowtarzalnej perspektywy.

Ujęcia od góry.

Ujęcia z boku.

Ujęcia z biodra.

Ujęcia z dołu.

Związek pomiędzy perspektywą, a rodzajem obiektywu.

Zawodowi fotografowie o perspektywie.

Ćwiczenia do wykonania.

Lekcja Światło błyskowe w praktyce

Rodzaje lamp błyskowych.

Podstawowe pojęcia związane z lampami błyskowymi.

Lampa błyskowa wbudowana i jej wykorzystanie w praktyce.

Lampa błyskowa zewnętrzna.

Bilansowanie światła błyskowego i zastanego.

Kilka lamp błyskowych w trybie bezprzewodowym i ich twórcze wykorzystywanie.

Zawodowi fotografowie o używaniu lampy błyskowej.

Ćwiczenia do wykonania.

Lekcja Akcesoria

Co i gdzie zabrać.

Akcesoria ze względu na rodzaj aparatu cyfrowego.

Elementy wyposażenia fotografa w podróży.

Akcesoria potrzebne podczas fotografowania ludzi.

Akcesoria potrzebne podczas fotografowania przyrody i krajobrazu.

Zawodowi fotografowie o akcesoriach.

Ćwiczenia do wykonania.

Lekcja Fotografia portretowa

Elementy udanego portretu.

Rodzaj obiektywu i jego wpływ na efekt końcowy portretu.

Ustawienie osoby portretowanej i kadrowanie.

Oświetlenie w portretach.

- fotografowanie w świetle zastanym,

- fotografowanie przy wykorzystaniu światła błyskowego,

- łączenie światła błyskowego i zastanego.

Portrety dynamiczne.

Portrety grupowe.

Zawodowi fotografowie o fotografii portretowej.

Ćwiczenia do wykonania.

Lekcja Fotografia przyrodnicza i krajobrazowa

Sposób na udane zdjęcia:

- wschodów i zachodów słońca,

- krajobrazów nadmorskich,

- krajobrazów górskich,

- krajobrazów leśnych,

- nieba (w dzień i w nocy),

- wody (strumienie, wodospady, jeziora, morza),

- dzikich zwierząt,

- kwiatów.

Zawodowi fotografowie o fotografii przyrodniczej i krajobrazowej.

Ćwiczenia do wykonania.

Lekcja Ruch w fotografii

Fotografowanie z bliska ruchomych obiektów.

Technika "śledzenia" przy długim naświetlaniu.

Wykorzystanie napędu ciągłego.

Wyszukiwanie miejsc do fotografowania ruchomych obiektów.

Zawodowi fotografowie o ruchu w fotografii.

Ćwiczenia do wykonania.

Lekcja Fotografia panoramiczna

Niezbędny sprzęt.

Ustawienia aparatu fotograficznego.

Zasady kadrowania kolejnych ujęć.

5 kroków przy wykonaniu panoramy.

5 kroków przy montażu panoramy.

Ćwiczenia do wykonania.

Lekcja Cyfrowa ciemnia - podstawy obróbki cyfrowej

Zwiększanie kontrastu.

Korekcja kolorystyki.

Korygowanie wybranych fragmentów obrazu (maski i zaznaczenia).

Przyciemnianie i rozjaśnianie.

Wyostrzenie obrazu.

Usuwanie szumów.

Konwersja na skalę szarości.

5 najważniejszy technik retuszu portretu.

Ćwiczenia do wykonania.

Lekcja Prezentowanie zdjęć

Jak wzbudzić zainteresowanie.

Wybór fotografii. Pierwszy i drugi przegląd zdjęć.

Zasady selekcji zdjęć.

Drukowanie.

Pokazy multimedialne.

Pokazy zdjęć ze ścieżką dźwiękową.

Ćwiczenia do wykonania.

Lekcja Błędy związane z obsługą aparatu i doborem akcesoriów

Pomijane szczegóły podczas przygotowywania aparatu do pracy

Odpowiednia ilość kart pamięci/akumulatorów w przypadku dłuższych sesji

Użycie nieodpowiednich kart pamięci podczas wykonywania zdjęć w trybie seryjnym i/lub filmowania

Zbyt częste korzystanie z kabla USB w celu kopiowania zdjęć z karty na dysk twardy komputera

Zakup nieodpowiedniego statywu

Niewłaściwe zachowanie w wypadku podejrzenia zamoknięcia wnętrza aparatu

Korzystanie wyłącznie z trybu "zielonego" - zwłaszcza w przypadku posiadania zaawansowanego aparatu

Lekcja Ogólne błędy i pułapki fotograficzne

Zdjęcia wychodzą poruszone

Zdjęcia wychodzą nieostre

Ustawienie aparatu poniżej minimalnej odległości ostrzenia

Zbyt ciasne kadrowanie

Używanie lampy błyskowej, gdy jest to niepotrzebne lub niewskazane

Stosowanie wyższej czułości ISO niż jest w danej sytuacji potrzebna

Zapisywanie zdjęć w formacie JPEG, gdy przewidujemy konieczność cyfrowej obróbki gotowych zdjęć

Lekceważenie podstawowych zasad ekspozycji oraz kompozycji i tłumaczenie tego własną wizją artystyczną

Lekcja Błędy związane z oświetleniem sceny i ekspozycją

Dopuszczanie do pojawienia się na zdjęciu przepaleń

Dopuszczanie do silnego niedoświetlania sceny, ponieważ "niedoświetlenia zawsze da się wyciągnąć"

Nadmierne zaufanie do jednego tylko trybu pomiaru światła i nie korzystanie z korekty ekspozycji

Brak krytycznej oceny rozpiętości tonalnej sceny

Niezwracanie uwagi na balans bieli (nawet gdy zapisujemy zdjęcia w formacie RAW)

Zignorowanie kwestii zmiękczenia światła, gdy jest to zalecane lub wręcz konieczne

Ocenianie poprawności ekspozycji na podstawie podglądu zdjęcia na ekranie LCD aparatu

Lekcja Najczęściej popełniane błędy fotografów krajobrazowych

Wychodzenie w plener o złej porze dnia

Umiejscawianie horyzontu

Ignorowanie różnic pomiędzy jasnością nieba i ziemi

Umieszczanie w kadrze zbyt dużych obszarów idealnie czystego nieba

Ustawianie ostrości na nieskończoność

Zbytnie otwieranie przysłony

Fotografowanie "na szybko" i z ręki

Lekcja Najczęściej popełniane błędy podczas wykonywania zdjęć portretowych

Nadużywanie kompozycji centralnej

Ustawianie aparatu na złej wysokości i pod niewłaściwym kątem

Złe ustawianie ostrości

Zbyt wysoka lub zbyt niska głębia ostrości

Dążenie do ukazywania na zdjęciach zbyt wielu szczegółów (np. silne wyostrzanie, fotografowanie przy kontrastowym świetle)

Usiłowanie kierowania modelem, gdy nie jest to wskazane (np. nakazywanie uśmiechu dziecku)

Nie zachowanie odpowiedniej kontroli nad tłem

Stosowanie zbyt szerokich lub zbyt wąskich ujęć

Lekcja Najczęściej popełniane błędy podczas fotografowania architektury

Podchodzenie zbyt blisko fotografowanej budowli i zadzieranie aparatu do góry

Fotografowanie zawsze z poziomu gruntu w sytuacji, gdy można postąpić inaczej

Niewłaściwe do danej sytuacji zorientowanie kadru

Obcięcie jakiegoś ważnego detalu lub pokazanie zbyt wiele

Brak kontroli nad ludźmi i pojazdami widocznymi w kadrze

Niewypoziomowanie aparatu i fotografowanie bez statywu

Rezygnowanie z poszukiwania więcej niż jednego dobrego ujęcia dla danego budynku

Rezygnowanie z fotografowania detali

Lekcja Najczęściej popełniane błędy fotografów sportowych

Stosowanie zbyt krótkich lub zbyt długich w stosunku do wymogów sytuacji czasów naświetlania

Używanie układu AF działającego w trybie Single Focus

Próba śledzenia tego, co się dzieje w kadrze poprzez nerwowe i urywane ruchy aparatu

Fotografowanie w trybie zdjęć pojedynczych

Zajęcie złego miejsca lub częsta zmiana stanowiska

Wpychanie się w pole widzenia innym fotografom oraz przeszkadzanie sportowcom

Lekcja Najczęściej popełniane błędy fotoreporterów i fotografów ulicznych

Fotografowanie z daleka

Niedopasowanie czułości ISO do warunków oświetleniowych (zbyt długi czas naświetlania)

Nadmierne rzucanie się w oczy i obnoszenie się ze sprzętem fotograficznym

Natychmiastowe uciekanie z miejsca sesji, gdy orientujemy się, że zostaliśmy zauważeni

Niedopasowanie się do sytuacji i wychodzenie z założenia, że zawsze najważniejsi jesteśmy tylko my i nasze zdjęcia

Nadmierne skupianie się na ustawieniach aparatu podczas wykonywania zdjęcia

Lekcja Najczęściej popełniane błędy miłośników fotografii makro i zbliżeniowej

Mylne nazywanie fotografią makro zdjęć, które do tej grupy nie należą (mylenie pojęć macro i close-up)

Zbliżenie aparatu do fotografowanego obiektu poniżej granicy minimalnej odległości ostrzenia

Stosowanie zbyt małej głębi ostrości

Fotografowanie z ogniskową która nie zapewnia najlepszej możliwej do uzyskania skali odwzorowania (dotyczy obiektywów typu zoom)

Nie zapewnienie sobie dostatecznej ochrony przed wiatrem (dotyczy fotografowania w plenerze)

Fotografowanie z ręki

Zbyt kontrastowe oświetlenie

Lekcja Najczęściej popełniane błędy podczas wykonywania zdjęć pamiątkowych

Fotografowanie ludzi ze słońcem dokładnie za plecami fotografa

Ustawianie fotografowanej osoby zbyt blisko obiektu, na tle którego ma pozować

Nie kontrolowanie tego, co znajduje się bezpośrednio za fotografowaną osobą

Fotografowanie pod światło bez światła wypełniającego cienie

Ustawianie większej liczby osób kolejno obok siebie

Dopuszczenie do niedoświetlenia pierwszego planu przy zbyt jasnym tle

Lekcja Błędy popełniane podczas cyfrowej obróbki zdjęć

Zaniechanie obróbki zdjęć w ogóle (z dowolnych przyczyn)

Obrabianie zdjęć na źle ustawionym monitorze

Ignorowanie kwestii podstawowych - prostowania, kadrowania i korekty ekspozycji zdjęć

Niewolnicze trzymanie się proporcji kadru narzuconych nam przez aparat

Częste stosowanie kiczowatych technik

Nadużywanie technik efektowych

Stosowanie technik HDRI tam, gdzie nie jest to potrzebne

Stosowanie prostego przerabiania zdjęcia na wersję czarno-białą (konwersja do skali szarości)

Kierowanie się maksymą "zdjęcie nie musi być poprawne, bo zawsze mogę je cyfrowo poprawić"

Stosowanie jakichkolwiek technik efektowych bez wyraźnej potrzeby

Ignorowanie kwestii obramowania gotowego zdjęcia

Lekcja Błędy związane z przygotowaniem zdjęć do druku i drukiem

Drukowanie na nieodpowiednim papierze lub niedopasowanym do tuszu

Korzystanie z zamienników oryginalnych tuszów, gdy nie mamy możliwości dokonania pełnej kalibracji aparatu oraz używanie tuszów słabej jakości

Niedopasowanie wymiarów zdjęcia do rozmiarów papieru i rozdzielczości druku

Niedostateczne wyostrzenie zdjęć

Brak profilowania lub podwójne profilowanie

Próba wydrukowania barw niemożliwych do odwzorowania w druku atramentowym

Próba wykonania odbitki zbyt dużej jak na wymiary pierwotnej fotografii

Lekcja Błędy związane z publikacją zdjęć w Internecie

Publikacja zdjęć bez obróbki i selekcji

Niedopasowanie rozdzielczości zdjęć do wymogów prezentacji w Internecie

Niewyostrzenie zdjęć po przeskalowaniu

Oznakowanie autorstwa zdjęć w sposób nie zapewniający bezpieczeństwa lub utrudniający odbiór

Publikacja zbyt dużej liczby zdjęć w ramach jednej serii

Brak opisu lub niedostateczne opisanie zdjęć

Lekcja Błędy związane z przygotowaniem zdjęć do bezpośredniej prezentacji.

Niedopasowanie liczby zdjęć do czasu trwania prezentacji

Przygotowanie zbyt długiej prezentacji

Pokazywanie w obrębie jednej serii kadrów zbyt podobnych do siebie

Założenie zbyt długiego lub zbyt krótkiego czasu potrzebnego na prezentację pojedynczego zdjęcia

Prezentacja odbitek wielkoformatowych bez zapewnienia odbiorcom możliwości obejrzenia ich z zalecanej odległości

Lekcja Portrety

Jak przygotować się do wykonania zdjęcia

10 kroków do udanego zdjęcia

Najczęściej popełniane błędy oraz sposoby ich uniknięcia

10 kroków obróbki cyfrowej

Prezentacja mistrzowskiej fotografii oraz jej omówienie

Przydatne akcesoria oraz idealny sprzęt

Lekcja Dzieci

Jak przygotować się do wykonania zdjęcia

10 kroków do udanego zdjęcia

Najczęściej popełniane błędy oraz sposoby ich uniknięcia

10 kroków obróbki cyfrowej

Prezentacja mistrzowskiej fotografii oraz jej omówienie

Przydatne akcesoria oraz idealny sprzęt

Lekcja Zwierzęta domowe

Jak przygotować się do wykonania zdjęcia

10 kroków do udanego zdjęcia

Najczęściej popełniane błędy oraz sposoby ich uniknięcia

10 kroków obróbki cyfrowej

Prezentacja mistrzowskiej fotografii oraz jej omówienie

Przydatne akcesoria oraz idealny sprzęt

Lekcja Zoologiczne safari

Jak przygotować się do wykonania zdjęcia

10 kroków do udanego zdjęcia

Najczęściej popełniane błędy oraz sposoby ich uniknięcia

10 kroków obróbki cyfrowej

Prezentacja mistrzowskiej fotografii oraz jej omówienie

Przydatne akcesoria oraz idealny sprzęt

Lekcja Kwiaty i owady

Jak przygotować się do wykonania zdjęcia

10 kroków do udanego zdjęcia

Najczęściej popełniane błędy oraz sposoby ich uniknięcia

10 kroków obróbki cyfrowej

Prezentacja mistrzowskiej fotografii oraz jej omówienie

Przydatne akcesoria oraz idealny sprzęt

Lekcja Krajobraz

Jak przygotować się do wykonania zdjęcia

10 kroków do udanego zdjęcia

Najczęściej popełniane błędy oraz sposoby ich uniknięcia

10 kroków obróbki cyfrowej

Prezentacja mistrzowskiej fotografii oraz jej omówienie

Przydatne akcesoria oraz idealny sprzęt

Lekcja Architektura

Jak przygotować się do wykonania zdjęcia

10 kroków do udanego zdjęcia

Najczęściej popełniane błędy oraz sposoby ich uniknięcia

10 kroków obróbki cyfrowej

Prezentacja mistrzowskiej fotografii oraz jej omówienie

Przydatne akcesoria oraz idealny sprzęt

Lekcja Ciekawe wnętrza

Jak przygotować się do wykonania zdjęcia

10 kroków do udanego zdjęcia

Najczęściej popełniane błędy oraz sposoby ich uniknięcia

10 kroków obróbki cyfrowej

Prezentacja mistrzowskiej fotografii oraz jej omówienie

Przydatne akcesoria oraz idealny sprzęt

Lekcja Obiekty w ruchu

Jak przygotować się do wykonania zdjęcia

10 kroków do udanego zdjęcia

Najczęściej popełniane błędy oraz sposoby ich uniknięcia

10 kroków obróbki cyfrowej

Prezentacja mistrzowskiej fotografii oraz jej omówienie

Przydatne akcesoria oraz idealny sprzęt

Lekcja Krajobrazy i sporty zimowe

Jak przygotować się do wykonania zdjęcia

10 kroków do udanego zdjęcia

Najczęściej popełniane błędy oraz sposoby ich uniknięcia

10 kroków obróbki cyfrowej

Prezentacja mistrzowskiej fotografii oraz jej omówienie

Przydatne akcesoria oraz idealny sprzęt

Lekcja Niezapomniane zdjęcia z wakacji

Jak przygotować się do wykonania zdjęcia

10 kroków do udanego zdjęcia

Najczęściej popełniane błędy oraz sposoby ich uniknięcia

10 kroków obróbki cyfrowej

Prezentacja mistrzowskiej fotografii oraz jej omówienie

Przydatne akcesoria oraz idealny sprzęt

Lekcja Imprezy rodzinne i w miejscu pracy

Jak przygotować się do wykonania zdjęcia

10 kroków do udanego zdjęcia

Najczęściej popełniane błędy oraz sposoby ich uniknięcia

10 kroków obróbki cyfrowej

Prezentacja mistrzowskiej fotografii oraz jej omówienie

Przydatne akcesoria oraz idealny sprzęt

Lekcja Koncerty i imprezy klubowe

Jak przygotować się do wykonania zdjęcia

10 kroków do udanego zdjęcia

Najczęściej popełniane błędy oraz sposoby ich uniknięcia

10 kroków obróbki cyfrowej

Prezentacja mistrzowskiej fotografii oraz jej omówienie

Przydatne akcesoria oraz idealny sprzęt

Lekcja Życie ulicy

Jak przygotować się do wykonania zdjęcia

10 kroków do udanego zdjęcia

Najczęściej popełniane błędy oraz sposoby ich uniknięcia

10 kroków obróbki cyfrowej

Prezentacja mistrzowskiej fotografii oraz jej omówienie

Przydatne akcesoria oraz idealny sprzęt

Lekcja Przedmioty

Jak przygotować się do wykonania zdjęcia

10 kroków do udanego zdjęcia

Najczęściej popełniane błędy oraz sposoby ich uniknięcia

10 kroków obróbki cyfrowej

Prezentacja mistrzowskiej fotografii oraz jej omówienie

Przydatne akcesoria oraz idealny sprzęt

Lekcja Specyfika fotografii produktowej w handlu internetowym

Jaki jest cel ilustrowania aukcji zdjęciami i co z tego tak naprawdę wynika?

Wymagania i ograniczenia serwisów aukcyjnych względem zdjęć.

Zdjęcie kreuje towar – co i jak pokazać?

Błędy najczęściej popełniane przez sprzedających.

Po siódme: nie kradnij!

Dodatek – fotografowanie odzieży

Ćwiczenia do wykonania

Lekcja Organizowanie domowego studia do fotografowania małych i średnich przedmiotów

Miejsce i przestrzeń – wymagania oraz ograniczenia dotyczące domowego studia.

Niezbędne wyposażenie dodatkowe.

Wymagany sprzęt fotograficzny i jego akcesoria.

Gdy chcemy na poważnie – techniki zaawansowane.

Sytuacje szczególnie trudne i sposoby radzenia sobie z nimi.

Dodatek – fotografowanie elektroniki użytkowej

Ćwiczenia do wykonania

Lekcja Praca z oświetleniem ciągłym

Specyfika oświetlenia ciągłego – wady i zalety.

Rodzaje oświetlenia ciągłego.

Źródła światła dostępne dla każdego.

Problemy z kolorami i kontrastem.

Profesjonalne systemy oświetlenia ciągłego za niewielkie pieniądze.

Dodatek – fotografowanie biżuterii

Ćwiczenia do wykonania

Lekcja Praca z oświetleniem błyskowym

Światło błyskowe – wady i zalety.

Potrzebny sprzęt i akcesoria.

Metody sterowania siłą błysku i wyzwalania lamp.

Ile tak naprawdę potrzebujemy lamp?

Czy same lampy nam wystarczą?

Dodatek – fotografowanie przedmiotów szklanych, przezroczystych i błyszczących

Ćwiczenia do wykonania

Lekcja Najbliższe otoczenie i tło oferowanego produktu

Z tłem czy bez tła?

Barwne tło – zagrożenia i sposoby rozwiązania problemu.

Zabawy z tłem, czyli co można uzyskać z kawałkiem pleksy lub czarnego filcu.

Przedmiot w naturalnym otoczeniu.

A może by tak z modelką?

Dodatek – fotografowanie antyków, dzieł sztuki i przedmiotów rękodzielniczych

Ćwiczenia do wykonania

Lekcja Dodajmy trochę iskry – czyli na pograniczu fotografii produktowej i reklamowej

Kiedy zdjęcie produktowe można uczynić ciekawszym?

Otoczenie i stylizacja.

Nietypowe oświetlenie.

Elementy dynamiczne.

Pamiętajmy, aby nie przesadzić – to nie jest billboard.

Dodatek – fotografowanie książek, filmów i płyt

Ćwiczenia do wykonania

Lekcja Cyfrowa edycja zdjęć produktowych i przygotowanie ich do prezentacji

Korekta ekspozycji.

Retusz – gdy coś trzeba mocno poprawić.

Usuwanie tła, czyli szparowanie.

Proste i zaawansowane korygowanie kolorystyki.

Przygotowanie do publikacji.

Dodatek – fotografowanie kosmetyków

Ćwiczenia do wykonania

Lekcja Fotografia aktu

Akt i historia - dlaczego warto poznać historię?

Wykorzystanie nagości w fotografii współczesnej.

Nagość zakryta oraz nagi portret glamour.

Ciało jako przedmiot fotografii: mężczyzna czy kobieta?

Lekcja Fotografia aktu

Światło i cień.

Rola oświetlenia w fotografii aktu.

Rodzaje oświetlenia.

Jak zapanować nad światłem?

Lekcja Fotografia aktu

Wykorzystanie światła zastanego.

Oświetlenie ciągłe, czyli światło stałe.

Oświetlenie błyskowe.

Dodatkowe akcesoria: blendy, zastawki, dyfuzory, statywy itp.

Lekcja Fotografia aktu

Sprzęt fotograficzny.

Jak przygotować aparat do sesji?

Czy ważne jest to, czym robimy zdjęcia?

Szkło - rodzaje obiektywów - czym wygodnie, a czym dobrze jest robić zdjęcia.

Pozostały sprzęt fotograficzny i oświetleniowy.

Lekcja Fotografia aktu

Przygotowanie studia do pracy.

Stałe elementy scenografii w studio.

Podstawowy sprzęt w studio i w domu.

Zestawy oświetleniowe.

Producenci oświetlenia - czy drogi sprzęt jest nam potrzebny?

Lekcja Fotografia aktu

Zaczynamy prace na projektem.

Od pomysłu do zdjęcia.

Koncepcja - Temat - Inspiracje.

Źródła inspiracji - gdzie szukać pomysłów?

Co to jest plagiat?

Czy warto zrobić szkic i zaplanować wszystko?

Spontaniczna sesja zdjęciowa - czy na pewno nie musimy się przygotować?

Lekcja Fotografia aktu

Wybieramy obiekt naszych zdjęć - modelka idealna.

Początek współpracy - omówienie tematu oraz przebiegu sesji.

Modelka profesjonalna - omówienie naszych oczekiwań oraz sposoby komunikowania się w trakcie sesji zdjęciowej.

Fotografujemy osobę prywatną - czyli psychologia, cierpliwość i profesjonalizm.

Przygotowanie psychiczne i fizyczne osoby fotografowanej.

Lekcja Fotografia aktu

Współpraca na planie zdjęciowym - rola poszczególnych osób.

Wizaż, czyli makijaż i charakteryzacja.

Fryzjer, czyli stylizacja włosów.

Stylista, czyli garderoba, rekwizyty.

Asystent fotografa - czy jest nam potrzebny i jaką pełni rolę na planie zdjęciowym?

Lekcja Fotografia aktu

Podstawy pracy z oświetleniem błyskowym w studio.

Wyzwalacz radiowy czy kabel synchroniczny?

Ustawiamy jedno źródło światła.

Wykorzystanie blend i zastawek do uzyskania lepszego efektu przy jednym źródle światła.

Ćwiczenia do wykonania.

Lekcja Fotografia aktu

Dwa źródła światła.

Co to jest światło główne i wypełniające?

Omówienie podstawowych ustawień.

Oświetlanie sylwetki i tła.

Korekcja natężenia światła.

Ćwiczenia do wykonania.

Lekcja Fotografia aktu

Budowanie planu zdjęciowego.

Praca z trzema i więcej źródłami światła.

Jak zaczynamy budować naszą scenę?

Korekcja oświetlenia sylwetki oraz elementów scenografii.

Ćwiczenia do wykonania.

Lekcja Fotografia aktu

Co to jest plener?

Zaplanowanie sesji plenerowej.

Szkic otoczenia - sprawdzenie miejsca przed sesją.

Wykorzystanie oświetlenia naturalnego.

Pory dnia odpowiednie do robienia zdjęć.

Przygotowanie modelki do sesji plenerowej.

Światło zastane oraz ustawienie modelki względem światła.

Wykorzystanie blend oraz lamp systemowych.

Ćwiczenia do wykonania.

Lekcja Fotografia aktu

Sesja plenerowa z wykorzystaniem błyskowego oświetlenia studyjnego.

Oświetleniowe zestawy plenerowe.

Co nam daje oświetlenie o dużej mocy w plenerze?

Przygotowanie sprzętu do pracy.

Realizacja sesji plenerowej.

Ćwiczenia do wykonania.

Lekcja Fotografia aktu

Podstawy postprodukcji.

Rodzaje plików i ich właściwości (RAW, tiff, jpg, PSD).

Cyfrowa ciemnia fotograficzna.

Co to jest postprodukcja i co to jest retusz?

Czy dzisiejsza postprodukcja zabiera "dusze" fotografii?

Projektowanie zdjęć w Lightroom.

Lekcja Fotografia aktu

Podstawowe zabiegi na plikach RAW.

Konwersja B&W - czyli fotografia czarno-biała.

Podstawowe narzędzia do retuszu.

Przygotowanie zdjęć do wydruku.

Ćwiczenia do wykonania.

Lekcja Wprowadzenie do formatu RAW

Co to jest format RAW i jakie jest jego praktyczne zastosowanie.

Pliki RAW i ich rozszerzenia dla różnych modeli aparatów.

Możliwe problemy z odczytem i obróbką plików RAW z najnowszych modeli aparatów.

Przegląd dostępnych programów do odczytu i obróbki plików RAW ze względu na ich funkcjonalność i cenę.

W jaki sposób można obejrzeć zawartość pliku RAW bez potrzeby uruchamiania programu do jego obróbki?

Przygotowanie do pracy z plikami RAW:

- instalacja oprogramowania,

- kalibracja monitora.

Lekcja Organizacja pracy z plikami RAW

Gromadzenie dużych zbiorów zdjęć.

Obróbka pojedynczych fotografii, a praca w oparciu o zbiory.

Katalogowanie i oznaczanie zdjęć oraz przeszukiwanie zbiorów.

Łączenie zdjęć w zestawy.

Metadane, oceny i słowa kluczowe, czyli metody kategoryzowania informacji.

Wykonywanie kopii bezpieczeństwa zbiorów i katalogów.

Dodatek specjalny: Vademecum selekcji, czyli jak przeglądać i oceniać swoje fotografie.

Lekcja Kadrowanie pilków RAW

Kadrowanie swobodne.

Kadrowanie z zachowaniem proporcji.

Prostowanie i przesuwanie kadru.

Narzędzia pomocnicze.

Lekcja Ekspozycja i pilki RAW

Dostosowywanie ekspozycji.

Korygowanie obszarów prześwietlonych.

Korygowanie obszarów niedoświetlonych.

Regulowanie tonów średnich.

Lekcja Barwy i pilki RAW

Korekta balansu bieli.

Twórcze wykorzystanie narzędzi do balansowania bieli.

Kontrast.

Konwersja do czerni i bieli.

Tonowanie zdjęć i wiążące się z tą techniką możliwości.

Wykorzystywanie profili barwnych aparatu.

Lekcja Pliki RAW i wyostrzanie i redukcja szumu

Wyostrzanie w fotografii portretowej.

Wyostrzanie w fotografii krajobrazowej.

Redukcja szumu monochromatycznego.

Redukcja szumu barwnego.

Imitowanie ziarna błony filmowej.

Skalowanie zdjęć, a konieczność ich wyostrzania.

Lekcja Pliki RAW i korekcja wad optycznych na zdjęciach

Korekcja aberracji chromatycznej.

Prostowanie perspektywy.

Usuwanie winietowania i dodawanie sztucznej winiety.

Dodawanie ziarna do zdjęć.

Lekcja Pliki RAW i obróbka miejscowa, czyli retusz zdjęć

Korekcja efektu czerwonych oczu.

Poprawianie zdjęć portretowych.

Pędzel dopasowania.

Cyfrowy filtr gradacyjny.

Likwidacja kurzu i plamek.

Lekcja Pliki RAW i synchronizacja ustawień i tworzenie szablonów ustawień

Zasady przygotowywania predefiniowanych ustawień przeznaczonych do poprawy swoich zdjęć.

Lekcja Pliki RAW i Prezentacja zdjęć

Eksportowanie zdjęć.

Eksportowanie katalogów.

Tworzenie pokazu slajdów.

Tworzenie galerii internetowej.

Lekcja Wprowadzenie do HDRI

Co to jest rozpiętość tonalna

Techniki High Dynamic Range Imaging (HDRI)

Zalety i wady technik HDRI

Realizm vs nierealność – dwie filozofie tworzenia zdjęć w technikach HDRI

Programy graficzne dla HDRI i ich wady i zalety



Lekcja HDRI: Wykonywanie zdjęć składowych

Niezbędne funkcje aparatu cyfrowego do wykonywania zdjęć HDR

Przydatne akcesoria fotograficzne

Wybór i ocena sceny

Przygotowanie do wykonania zdjęć

Wykonywanie pomiarów

Optymalne ustawienia aparatu

Wykonywania zdjęć składowych

Ćwiczenia do wykonania





Lekcja HDRI: Techniki podstawowe

Techniki jednoekspozycyjne i wieloekspozycyjne

Łączenie zdjęć w Photoshop Elements 10

Łączenie zdjęć w Lightroomie z wtyczką Enfuse

Łączenie zdjęć w Photoshopie CS5

Łączenie zdjęć w Photomatix

Możliwości współpracy Lightrooma i Photoshopa

Przykład mistrzowskiej fotografii HDRI oraz tajniki jej powstania

Ćwiczenia do wykonania.

Lekcja HDRI: Techniki zaawansowane

Bracketing – sposób na wykonywanie wieloekspozycyjnych zdjęć HDR obiektów ruchomych oraz z ręki

Zdjęcia HDR obiektów szybko poruszających się

Zaawansowane techniki mapowania tonalnego

Kreatywne wykorzystanie zmiennej ostrości

Techniki pseudo-HDR

Przykład mistrzowskiej fotografii HDRI oraz tajniki jej powstania

Ćwiczenia do wykonania

Lekcja HDRI: Architektura i wnętrza

Budynki z zewnątrz

Detale

Światło we wnętrzach

Łączenie ujęć wnętrz z tym, co widać na zewnątrz

Przekształcenia zdjęć HDRI architektury i wnętrz w czarno-białe

Przykład mistrzowskiej fotografii HDRI oraz tajniki jej powstania

Ćwiczenia do wykonania.

Lekcja HDRI: Krajobraz

Kompozycja

Niebo

Chmury

Alternatywa dla filtrów połówkowych

Przekształcenia zdjęć krajobrazowych HDRI w czarno-białe

Przykład mistrzowskiej fotografii krajobrazowej HDRI oraz tajniki jej powstania

Ćwiczenia do wykonania

Lekcja HDRI: Portret

Tradycyjna fotografia portretowa – portret pozowany;

Portret codzienny i spontaniczny;

Reportaż uliczny

Techniki HDRI w fotografii koncertowej

Przekształcenia zdjęć portretowych HDRI w czarno-białe

Przykład mistrzowskiej fotografii portretowej HDRI oraz tajniki jej powstania

Lekcja HDRI: Fotografia uliczna

Dramatyczny efekt barwnego, burzowego nieba jako tła dla budynków i ulic

Wieloekspozycyjne techniki HDRI a fotografowanie z ręki w fotografii ulicznej

Pejzaże nocne o poszerzonej rozpiętości tonalnej

Nocna fotografia z wykorzystaniem metody jednoekspozycyjnej

Przekształcenia zdjęć ulicznych HDRI w czarno-białe

Przykład mistrzowskiej fotografii ulicznej HDRI oraz tajniki jej powstania

Ćwiczenia do wykonania.

Lekcja HDRI: Makro

HDRI jako sposób radzenia sobie w niesprzyjających warunkach oświetleniowych

Kontrast i intrygujące efekty świetlne

Uwydatnienie szczegółów

Łączenie zdjęć w celu zwiększania głębi ostrości

Przekształcenia zdjęć makro HDRI w czarno-białe

Przykład mistrzowskiej fotografii makro HDRI oraz tajniki jej powstania

Ćwiczenia do wykonania

Lekcja HDRI: Zdjęcia panoramiczne

Przygotowywanie materiału źródłowego do panoramicznych zdjęć HDR

Selekcja i obróbka wstępna zdjęć

Kolejność łączenia ze sobą elementów panoramy

Przykład mistrzowskiej fotografii panoramicznej HDRI oraz tajniki jej powstania

Ćwiczenia do wykonania