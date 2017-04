Nowy Sony A9 jest najbardziej zaawansowanym technologicznie i innowacyjnym aparatem, jaki powstał w całej historii firmy Sony. Wyposażony jest w pełnoklatkowy przetwornik warstwowy "stacked CMOS" o rozdzielczości 24,2 megapiksela. Wśród możliwości nowego korpusu należy wymienić tryb zdjęć seryjnych bez efektu znikającego obrazu w wizjerze w tempie do 20 kl./s, wyliczanie parametrów śledzenia AF/AE 60 razy na sekundę oraz minimalny czas otwarcia migawki 1/32 000 sekundy.

Nowy korpus A9 jest także wyposażony w niewywołującą wibracji, w pełni elektroniczną, cichą migawkę niwelującą zniekształcenia. Brak jakichkolwiek odgłosów jej pracy i przemieszczania lustra stanowi ogromną zaletę w każdych warunkach fotografowania, w których wymagane jest ciche działanie. Dla zapewnienia maksymalnej funkcjonalności i niezawodności aparat jest zasilany z nowego akumulatora typu Z, o pojemności 2,2 raza niż akumulatorów typu W. Użytkownik ma również do dyspozycji dwa gniazda na karty SD, z których jedno obsługuje karty klasy UHS-II. Dostępny jest również port sieci przewodowej Ethernet oraz cały szereg nowych ustawień, elementów sterujących i funkcji personalizacji — bardzo istotnych dla intensywnie korzystającego ze sprzętu profesjonalisty.

Szybkość i innowacyjny tryb cichych zdjęć idą w parze z systemem ostrości opartym na 693 polach AF z detekcją fazy. Pokrywają one około 93% klatki, dzięki czemu niezawodnie utrwalane i śledzone są nawet najszybciej poruszające się obiekty. System Fast Hybrid AF jest około 25% szybszy niż w aparacie α7R II.

Za możliwości aparatu Sony A9 odpowiada pełnoklatkowy warstwowy przetwornik obrazu "stacked CMOS" Exmor RS. Umożliwia on przetwarzanie danych nawet 20 razy szybciej niż poprzednie bezlusterkowe korpusy Sony z pełnoklatkową matrycą. Matryca współpracuje z nowym, zmodernizowanym procesorem obrazu BIONZ X oraz układem o dużej skali integracji "Front-end LSI", kompleksowo optymalizującym wydajność.

