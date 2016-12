Sony Cyber-shot DSC-HX350 – kompakt z imponującym 50-krotnym zoomem

Choć firma Sony zdecydowanie przesuwa środek ciężkości swoich działań w kierunku aparatów z wymienną optyką i zaawansowanych kompaktów formatu 1 cal, to nie zapomina też o nieco bardziej klasycznych konstrukcjach z rodziny Cyber-shot. Nowy model oznaczony symbolem DSC-HX350 wyróżnia się imponującym obiektywem oferującym pole krycia obrazu odpowiadające zakresowi 24-1200 mm w aparacie małoobrazkowym.

Korpus aparatu HX350 jest utrzymany w stylistyce lustrzanki cyfrowej, co ma zapewnić wygodny chwyt i komfortową obsługę. Dzięki bogatemu zestawowi łatwych w użyciu funkcji stanowi atrakcyjną propozycję dla użytkowników wymagających rozbudowanej ergonomii i funkcjonalności. W aparacie zastosowano niewymienny obiektyw, który daje jednak szerokie możliwości twórcze, oferowane zazwyczaj przez produkty o znacznie większych wymiarach. Optyka ta, firmowana marką ZEISS Vario-Sonnar T*pozwala wykonywać zdjęcia w każdych okolicznościach i warunkach oświetleniowych. Odznacza się zakresem ogniskowych odpowiadającym 24-1200 mm w aparacie małoobrazkowym i jasnością f/2.8–6.3. Maksymalne zbliżenie można podwoić do poziomu 100xi przy użyciu funkcji Clear Image Zoom. W rezultacie odległe budynki, ludzie i zwierzęta będą jak na wyciągnięcie dłoni.

