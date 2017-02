Sony G Master 100 mm f/2.8 STF

Sony G Master 100 mm f/2.8 STF to specjalnie zaprojektowany teleobiektyw stałoogniskowy do korpusów z pełnoklatkowym przetwornikiem obrazu. W konstrukcji optycznej obiektywu wykorzystano 11-listkową przysłonę oraz specjalną soczewkę apodyzacyjną. Soczewka ta przypomina filtr neutralnie szary, ale jej gęstość optyczna zwiększa się w miarę wzrostu odległości od osi optycznej. Dla zapewnienia optymalnej jakości obrazu, jak zapewniają konstruktorzy obiektywu do minimum ograniczyli zjawisko winietowania.

Nowy obiektyw Sony G Master 100 mm f/2.8 STF współpracuje zarówno z systemem AF opartym na detekcji kontrastu, jak i z systemem AF, który opiera się na detekcji fazy w płaszczyźnie ogniskowej (Dotyczy współpracujących korpusów α). Do uzyskania bardzo szybkiego i dokładnego działania systemu AF przyczynia się precyzyjny, cichy mechanizm bezpośredniego napędu Direct Drive SSM (Super Sonic Motor).