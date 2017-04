Sony G Master FE 100-400 mm f/4.5-5.6 GM OSS

Firma Sony wprowadziła do oferty obiektywów z mocowaniem typu E nowy model o największej jak dotąd ogniskowej: superteleobiektyw zmiennoogniskowy FE 100–400 mm F4,5–5,6 GM OSS (SEL100400GM). Nowy obiektyw jest przeznaczony do współpracy z pełnoklatkowymi matrycami obrazu. Obiektyw ma złożoną konstrukcję optyczną, którą tworzą 22 soczewki w 16 grupach. Wykorzystano w niej między innymi jedną soczewkę ze szkła Super ED (Extra-low Dispersion — o bardzo małej dyspersji) i dwie ze szkła ED: ich zadaniem jest kompensacja aberracji chromatycznej i zagwarantowanie maksymalnej rozdzielczości. W obiektywie użyto również firmowej powłoki przeciwodblaskowej Sony Nano AR, przydatnej zwłaszcza przy fotografowaniu sportu i dzikiej przyrody

