Sony przedstawia karty SD o rekordowej prędkości zapisu

W erze coraz większego zapotrzebowania nie tylko na pojemność, lecz także na wydajność nośników flash absolutnie nie dziwią wysiłki inżynierów mające na celu konstruowanie coraz szybszych kart pamięci. Najnowszym rekordzistą w tej dziedzinie jest firma Sony, której nowa seria kart oznaczona symbolem SF-G ma charakteryzować się maksymalną prędkością zapisu na rekordowym poziomie niemal 300 MB/s.

Nowa seria kart obejmuje jak na razie trzy modele, które do sprzedaży mają trafić już w marcu. Są to modele Sony SF-G32, SF-G64 i SF-G128 o pojemności wynoszącej odpowiednio: 32, 64 i 128 GB. Deklarowana przez producenta maksymalna prędkość odczytu i zapisu wynosi około 300 MB/s, co w praktyce czyni te nośniki idealnymi do zapisywania materiału zdjęciowego w trybie seryjnym i filmowego o wysokiej rozdzielczości – również takiego, w którym parametr bitrate stoi na rekordowo wysokim poziomie.